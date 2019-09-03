Полицейский дал знакомому пакет с марихуаной, а потом обвинил в сбыте наркотиков

Так офицер повышал раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В Данковском межрайонном отделе СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного Краснинского отделения полиции МОМВД России «Лебедянский» по п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»).



Офицеру полиции инкриминируют передачу жителю села Красное газетного свертка с марихуаной массой 34,7 грамма, которое он тут же и изъял у него для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Преступление было совершено полицейским в его автомобиле ВАЗ-21054 на улице Мира. Задержав мужчину, старший участковый уполномоченный взялся шить уголовное дело, но был вовремя остановлен сотрудниками СКР по Липецкой области. Будучи допрошенным, полицейский сообщил, что пошел на служебный подлог с целью искусственного повышения показателей отделения полиции по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.



Если вина офицера полиции будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.



фото: mvdlnr.ru