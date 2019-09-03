Герман Греф: «Главное в жизни - не повторить участь рождественской индейки»

Президент, Председатель Правления Сбербанка дал ряд ценных советов липецким студентам.



Как сообщал GOROD48, вчера с липецкими студентами встретился Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.Базой встречи был выбран Липецкий государственный технический университет. Германа Грефа ждали красные ковровые дорожки на входе, а в холле вуза - презентация Сбербанка для учащейся молодежи. Студенты охотно разбирали сувенирную продукцию, блокноты и ручки с надписями «Карьера сама себя не построит», а вот анкеты на стажировку в банке заполняли лениво. «Всего десяток!», - вздыхает работница банка. А между тем даже неделя пробной работы в Сбере - шанс начать карьеру в одной из ведущих кредитных организаций страны.Пока студенты ждали Германа Грефа, на сцену поднялась глава Липецка. Евгения Уваркина была вся в белом. И не в кроссовках, а в туфлях на шпильках. Она рассказала об уже реализованных планах благоустройства. На большой экран по её слову выводили слайды с обновлённым Быхановым садом (который был облагорожен на деньги Сбербанка).Германа Грефа и врио губернатора Игоря Артамонова студенты встретили шквалом аплодисментов. Первым на сцену поднялся глава региона. Он проанонсировал предстоящую лекцию как настоящий подарок для учащейся молодежи.Президент Сбербанка начал с того, что сообщил об уникальности нынешнего времени: нынешние студенты ходили в детсад, когда случилась цифровая революция: «Люди научились работать с огромным объемом неструктурированных данных».- Нас всех подгоняет новое слово. Какое слово?В ответ - невразумительный гул.- Я куда попал? Тут студенты есть? - спросил лектор.Герману Грефу пришлось самому и ответить на свой вопрос:- Главное слово - технологии. Они меняют мир. Что мы видим? Компании «Убер», «Амазон», «Гугл» и им подобные лидеры мирового рынка обладают небольшим объемом материальных активов, но обладают массой других преимуществ. Данные перестали быть мусором. Люди и вещи оказались подключенными в виртуальной сети. Все наши движения регистрируются. Это - большой вызов для государств и для людей. Мир пережил четыре индустриальных революции, а государственные институты остались прежними. Возникли глобальные противоречия. На пороге дня - революция государственных институтов.Герман Греф визуализировал состояние мира простым слайдом. Все восемь миллиардов человек на нем были представлены сотней людей. Масштабирование 1:80 000 000 (из этой сотни россиян - два неполных человека) показало, что 21 человек имеет лишний вес, а 48 человек при этом живут менее чем на 2 доллара в день! Семь закончили какое-то профессиональное заведение, а 93 не имеют такого образования. 23 человека не имеют своей крыши над головой, 17 - не умеют читать и писать, у 13 нет чистой питьевой воды...- Сегодня половина цифрового ВВП приходится на США и Китай (в новом слайде России в списке стран с цифровой экономкой нет вообще!). Разрыв между развитым и развивающимися странами продолжает расти. Лидер получает все! - говорит лектор. - Лидеры рынка - те, что имеют технологических бэкграунд. Доля сырьевых экономик постепенно падает. Никогда в мире не было такого, чтобы одна компания занимала 92% рынка - я говорю о компании Гугл. Фейсбук имеет 75% соцсетей, Амазон - 47,1%. Это непредсказуемый ранее тренд. Это волнует и потребителей, и регуляторов, государства.Насколько важно быть адекватным и инновационным, Герман Греф показал на примере компании «Кодак». В 1975 году именно эта компания изобрела цифровую камеру и спрятала ее от всех на 20 лет. А уже в 2012-м «Кодак» объявил о своем банкротстве, когда эту же технологию нашли другие и тут же сделали из нее продаваемый продукт. «Это жесткий и важный пример для всех нас. Сегодня недопустимо эксплуатировать старую модель, если она даже пока несет золотые яйца».Далее лектор рассказал о самой интересной и востребованной технологии - искусственном интеллекте (англ. artificial intelligence, AI). Этот «самый горячий тренд» Сбербанк уже внедрил «во все процессы и во все продукты» И дальше, чтобы показать, к чему этот самый Al приведет, продемонстрировал весьма поучительный англоязычный ролик. В нем электрочайник диктует свою волю хозяину квартиры, взяв в помощники иную бытовую технику и все системы умного дома. В итоге он - чайник выселяет собственника из дома и становится... мужем любимой женщины!В ответ на прозвучавшие аплодисменты Герман Греф сказал, что чем больше он смотрит этот ролик, тем меньше ему хочется смеяться:- Главное в жизни - не повторить участь рождественской индейки. Она-то думала, что главная цель хозяина - ее кормить. Но она ошиблась.Герман Греф сообщил учащимся о том, что искусственный интеллект в обозримом будущем составит угрозу многим профессиям. Например, заменит водителей автотранспорта. Однако, параллельно будет создано гораздо больше новых специальностей, нежели сокращено. Впрочем, это будут совсем другие профессии. Какие именно, не знает никто. Но догадки сделать можно.Так, например, одна из наиболее привлекательных областей работы в настоящее время - data science (наука о данных - это раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме).Герман Греф с сожалением отметил, что качество образования в российских вузах оставляет желать лучшего:- Произошел отрыв вузовского образования от потребностей общества и работодателей. А вузам нужны собственные научные базы, опора на практику, на бизнес, на сильный образовательный процесс. В число ТОП-200 вузов не вошел даже МГУ. Это просто недопустимо. Но ситуация не критическая. Мы можем быстро догонять. И даже перегонять.- Следующее поколение будет поколением искусственного интеллекта, - отметил Герман Греф. - Все наши колл-центры уже используют его. Вы думаете, что говорите с человеком, а это робот. Мы на пороге новой эры. К 2030 году появится 186 новых профессий. А вообще, что такое мечта работодателя сегодня? Это shaper - создатель будущего. Он креативен и способен видеть тренды будущего, имеет системное мышление и execution - высокое мастерство исполнения. Людям придется привыкать к подобным сменам парадигм, и адаптивность - это своего рода код к «выживанию». Впереди - новый мир. К нему надо суметь адаптироваться.А что делать нынешним студентам?- Любой успех - каждодневная работа над собой. Я бы советовал учиться на data science. Надо инвестировать в эти навыки, пока туда возможно попасть. Еще одна история - программирование и моделирование. Надо начинать это делать в возрасте до 10 лет. И этим лично продолжают заниматься три четверти руководителей успешных IT-компаний.Герман Греф предложил липецкой молодежи работать над такими ценными для любого работодателя качествами как лидерство, системность мышления, инновационность, цифровые навыки, умение работать в команде. «Все - для клиента. Думай головой клиента. Смотри на клиента».В ходе лекции спикер подробно остановился на уникальных образовательных инициативах Сбербанка: на Академии искусственного интеллекта для школьников (ее выпускники попадут в любой вуз без экзаменов) и основанной на методике «школы будущего» - «Школы 21». Как отметил Герман Греф, она планирует ежегодно выпускать 2000 студентов. Проект позволяет реализовать мечты любого студента по абсолютно персональной траектории. Сегодня в «Школе 21» занимаются люди в возрасте от 17 до 60 лет. Из них 54% - из регионов России.- Милости просим, приглашаем на обучение. Без учителей, лекций и оценок. Обучение - до 4 лет. «Школа 21» выпускает инженеров самой высокой квалификации. Мы запускаем набор заявок в «Школу 21» в Казани. Туда легче попасть, чем в Москву, ведь проект только формируется. Будем рады вас видеть в ней. Не надо обладать специальными цифровыми умениями. Главное - высочайшая мотивация и желание учиться.В завершение своего выступления Президент, Председатель Правления Сбербанка предложил липецкой молодежи подать заявки на отбор в «Школу 21», а затем ответил на все вопросы аудитории. Один из них прозвучал так: «Что такое мечта для вас как работодателя?»- Моя мечта - креативные люди, которые могут увидеть за существующими трендами будущее. У таких людей должно быть системное мышление. Сочетание этих вещей - редкое качество. Также обязательно мастерство исполнения. Видение без воплощения в жизнь - это фикция, фантазия. Только эти три качества вместе нужны любому работодателю, - ответил Герман Греф.