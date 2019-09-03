Происшествия

56 минут назад

На въезде в Липецк столкнулись четыре автомобиля

6 1482
#авария #ДТП
1
На въезде в Липецк столкнулись четыре автомобиля

В аварии никто не пострадал.

Сегодня днем на трассе Липецк-Елец у поворота к поселку Сырский Рудник столкнулись четыре автомобиля: «Ниссан», «Тойота», «Форд», «Рено» и «Митсубиси». 


Как рассказали GOROD48 участники ДТП, автомобиль «Ниссан» подрезали, водитель не успел остановиться и задел остальные машины. Далее «Ниссан» вынесло на обочину, у машины оторвало колесо и она, наконец, остановилась.

В аварии никто из водителей не пострадал.



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6 1482
#авария #ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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однозначно

2 минуты назад
уберите уже оттуда светофоры, сделайте нормальную развязку!
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Иномарки DURACAM

16 минут назад
На прямой ровной сухой дороге с отличной видимостью и пять инорыгаловок в утиль - нормальным людям свободнее
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Рустамчик

19 минут назад
Видилу ниссана еще в роддоме подрезали
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Механик

31 минуту назад
Модераторы - срочно в школу! ....столкнулись четыре автомобиля: «Ниссан», «Тойота», «Форд», «Рено» и «Митсубиси».
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китайский автопром

41 минуту назад
душево совокупились!
ответить

гость

45 минут назад
По результатам электронного аукциона контракт на ремонт 27 улиц Калуги, попавших в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», получило ООО «Липецк дорога». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные министервства дорожного хозяйства
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