Происшествия
56 минут назад
На въезде в Липецк столкнулись четыре автомобиля
В аварии никто не пострадал.
Сегодня днем на трассе Липецк-Елец у поворота к поселку Сырский Рудник столкнулись четыре автомобиля: «Ниссан», «Тойота», «Форд», «Рено» и «Митсубиси».
Как рассказали GOROD48 участники ДТП, автомобиль «Ниссан» подрезали, водитель не успел остановиться и задел остальные машины. Далее «Ниссан» вынесло на обочину, у машины оторвало колесо и она, наконец, остановилась.
В аварии никто из водителей не пострадал.
Как рассказали GOROD48 участники ДТП, автомобиль «Ниссан» подрезали, водитель не успел остановиться и задел остальные машины. Далее «Ниссан» вынесло на обочину, у машины оторвало колесо и она, наконец, остановилась.
В аварии никто из водителей не пострадал.
однозначно
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