На въезде в Липецк столкнулись четыре автомобиля

В аварии никто не пострадал.

Сегодня днем на трассе Липецк-Елец у поворота к поселку Сырский Рудник столкнулись четыре автомобиля: «Ниссан», «Тойота», «Форд», «Рено» и «Митсубиси».





Как рассказали GOROD48 участники ДТП, автомобиль «Ниссан» подрезали, водитель не успел остановиться и задел остальные машины. Далее «Ниссан» вынесло на обочину, у машины оторвало колесо и она, наконец, остановилась.



В аварии никто из водителей не пострадал.







