Спорт

58 минут назад

Липчане станут таскать соперников за пояса на мировом уровне

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#Борьба на поясах
Липчане станут таскать соперников за пояса на мировом уровне

Два призера первенства России защитят честь страны в чемпионате мира.

«Золотую» и «серебряную» медали, а также две путевки на чемпионат мира завоевали липчане в первенстве России по борьбе на поясах среди юношей и девушек до 18 лет в татарском городе Мамадыш.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Арсен Массалаев в весовой категории до 90 кг.

У девушек в категории до 58 кг 2-е место заняла Елизавета Повернова.

Подготовил призеров первенства страны Ислам Ибрагимов, который также является и президентом федерации борьбы на поясах Липецкой области.

Как рассказал GOROD48 Ислам Ибрагимов, оба липецких спортсмена получили право выступать в составе сборной России в первенстве мира с 15 по 17 ноября в столице Казахстана городе Нур-Султане (бывшая Астана).

Остается добавить, что в Татарстане за победу боролись 190 спортсменов из 23 регионов Российской Федерации.

Фото tatar-inform.ru


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#Борьба на поясах

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