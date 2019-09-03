Владимир Лисин: «Мы внимательно наблюдаем за его первыми шагами»

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК« Владимир Лисин рассказал «ГТРК Липецк» о рейтинге самых богатых бизнесменов и предстоящих выборах главы региона.

— Владимир Сергеевич, в этом году вы опять заняли лидирующее место в рейтинге самых богатых россиян, опубликованном агентством «Блумберг». Что это значит: бедные беднеют, богатые становятся богаче?

— Агентства или издания рассчитывают рыночную стоимость активов, компаний, бизнеса, который или контролируют, или участвуют в какой-то части лица, включаемые в рейтинг. Если стоимость, например, компании, а особенно публичной, растёт, значит, предприятия правильно управляются и функционируют. Значит, это нравится всем акционерам, есть доступ к кредитным ресурсам. То есть это точно не деньги на счетах. Банкроты и аутсайдеры не имеют стоимости.Совершенно верно.— Не готов говорить про качество управления, но состояние любого актива или компании в значительной степени определяется состоянием основных фондов или просто оборудования. В течение 10 лет компания, о которой вы говорили, вложила в модернизацию производства 40 долларов на одну тонну производимой в год стали, НЛМК за это же время — около 120 долларов. Чем лучше модернизация, тем выше эффективность. Таким образом рынок оценил НЛМК, уровень современного производства, условий труда, экологической безопасности, качества продукции.— Современная металлургия — это не только непрерывные технологические процессы, но и непрерывная модернизация и совершенствование, а значит, качественное и опять же непрерывное обслуживание и поддержание оборудования. Сейчас мы вступили в новый стратегический план развития. В нем снова заложены проекты по совершенствованию оборудования и технологий по всей производственной цепочке И не только рост производительности, но и улучшение качества, эффективность и более современные, а значит, безопасные и чистые технологии.— Невозможно было до бесконечности навязывать управленческие и социальные стандарты предприятия или просто работать за чиновников. Плюс участие наших сотрудников в деятельности органов власти размывало ответственность: всегда было искушение свалить вину за неудачное управление городом или областью на несговорчивость «стального лобби». Время показало, что мы были правы: не металлурги мешали решать проблемы, наводить порядок в подъездах, дворах, больницах, школах. За эти годы НЛМК обогнал по эффективности многих конкурентов, а в Липецке все тот же, неизменный набор проблем, как будто и не было благополучного для бюджета десятилетия.— В первую очередь, оценивать его деятельность должен не я, а жители области. Что касается лично моего мнения, пока оно только положительное. Мы внимательно наблюдаем за его первыми шагами, делает он, по-моему, все правильно. Не создает впечатление человека, который пришел в область зарабатывать, это видно по тому, какое внимание он стал уделять социальной сфере. Надеюсь, и мои бывшие фантазии — Липецк город комфорта, которые не удалось реализовать в свое время с Гулевским, сбудутся. Наши интересы прагматичны. В городе и области будет порядок, будут и наши сотрудники счастливы, а с ними мы все вопросы производства, экологии, безопасности и условий труда поднимем на достойный уровень. Будут и инвесторы, и инвестиции. Игорь Георгиевич прекрасно это понимает и, по-моему, демонстрирует открытую позицию и стремление к этому. Конечно, как и все мы, он не без недостатков! Не умеет еще завораживать слушателей пустым переливанием слов. Надеюсь, это и не случится. Хорошо, что говорит мало, будет больше дел.— Неважно — кто, важно — какой. Наш коллектив всегда был активен на избирательных участках. Сотрудники НЛМК всё видят и понимают, достаточно хорошо образованы и подготовлены, чтобы принять правильные решения при голосовании, и в дополнительной агитации не нуждаются.— Я бы не хотел, чтобы мои слова воспринимали как агитацию. Было бы правильно выбрать кандидата не только образованного, но и с приличным опытом управления, да ещё желающего реализовать личные амбиции в регионе. Жулики и политиканы нам не нужны. Не всем регионам, как мы видим, везёт с главами. Мой опыт подсказывает, что сейчас у нас есть приличный шанс стать во всем лучшими. А вместе в области мы вполне в состоянии это сделать.