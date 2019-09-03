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Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве взятки в 200 миллионов рублей

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#взятка #"Свободный Сокол"
Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве взятки в 200 миллионов рублей

у руководителей ООО «ЛТК «Свободный Сокол».

В июле в ряде телеграмм-каналов появились сообщения о том, что некие лица, имеющие сведения о расследуемом в отношении руководства ООО «ЛТК «Свободный Сокол» уголовном деле, путем обмана, под предлогом оказания обвиняемым незаконной помощи в освобождении от уголовной ответственности, пытались получить взятку в размере 200 000 000 рублей у гендиректора предприятия Игоря Ефремова.

По данному факту прокуратура области инициировала возбуждение уголовного дела по факту попытки мошеннического завладения денежными средствами, принадлежащими руководству ООО «ЛТК «Свободный Сокол». Прокуратурой инициировано проведение доследственной проверки, по результатам которой следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, ввиду особого резонанса совершенного преступления, надзор за производством предварительного следствия осуществляется непосредственно прокуратурой области.

Напомним, что управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе и гендиректор ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игорь Ефремов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
6 1587
#взятка #"Свободный Сокол"

Комментарии (6)

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* Вахтпнг

10 минут назад
Миха ты ГАНД...
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миха

34 минуты назад
Посадить чурку вместе с фсбешником-ворюгой
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Город 48

49 минут назад
Кому то надо бизнес отжать
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8 сентября

52 минуты назад
Только Токарев С.В.
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МИРОТВОРЕЦ

58 минут назад
ни чего СВЯТОГО больше нет ! только БАБКИ И ВЛАСТЬ ! все ! приплыли
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сегодня, 14:32
Вор на воре и вором погоняет !.
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