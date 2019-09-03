Происшествия
сегодня, 14:07
Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве взятки в 200 миллионов рублей
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у руководителей ООО «ЛТК «Свободный Сокол».
В июле в ряде телеграмм-каналов появились сообщения о том, что некие лица, имеющие сведения о расследуемом в отношении руководства ООО «ЛТК «Свободный Сокол» уголовном деле, путем обмана, под предлогом оказания обвиняемым незаконной помощи в освобождении от уголовной ответственности, пытались получить взятку в размере 200 000 000 рублей у гендиректора предприятия Игоря Ефремова.
По данному факту прокуратура области инициировала возбуждение уголовного дела по факту попытки мошеннического завладения денежными средствами, принадлежащими руководству ООО «ЛТК «Свободный Сокол». Прокуратурой инициировано проведение доследственной проверки, по результатам которой следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, ввиду особого резонанса совершенного преступления, надзор за производством предварительного следствия осуществляется непосредственно прокуратурой области.
Напомним, что управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе и гендиректор ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игорь Ефремов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данному факту прокуратура области инициировала возбуждение уголовного дела по факту попытки мошеннического завладения денежными средствами, принадлежащими руководству ООО «ЛТК «Свободный Сокол». Прокуратурой инициировано проведение доследственной проверки, по результатам которой следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, ввиду особого резонанса совершенного преступления, надзор за производством предварительного следствия осуществляется непосредственно прокуратурой области.
Напомним, что управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе и гендиректор ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игорь Ефремов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
6 1587
* Вахтпнг
миха
Город 48
8 сентября
МИРОТВОРЕЦ
Вертикаль власти Путина !