Общество

9 минут назад

Рядовое кафе в Липецке приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей

1 248
#Штраф #незаконная торговля #спиртное
Рядовое кафе в Липецке приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей

За чудо-витрину алкоголя суд назначил максимальный штраф.

Владельцам кафе на улице Советской нужно срочно решать вопрос о том, где найти 3 миллиона рублей для уплаты штрафа в доход государства.

К выплате такой суммы заведение приговорил Арбитражный суд Липецкой области. А все из-за того, что владельца решили увеличить прибыть незаконной торговлей алкоголем. Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, у заведения даже не было лицензии, но спиртное оно продавало в открытую. На витрине были выставлены аж 70 образцов алкогольной продукции.

Фото 77.fair.ru

1 248
#Штраф #незаконная торговля #спиртное

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МИРОТВОРЕЦ

5 минут назад
дааааа... писаки .... прочтите сами что вы )(ерачите ... ток медленно не торопясь
ответить

Еще в рубрике

Родители слабослышащих детей попросили Игоря Артамонова оставить им любимого сурдопедагога
#конфликт #дети-инвалиды
4
Родители слабослышащих детей попросили Игоря Артамонова оставить им любимого сурдопедагога

сегодня, 12:50

Общество
Поиски пропавшей девочки: Следственный комитет возбудил уголовное дело
#пропавшие без вести
16
Поиски пропавшей девочки: Следственный комитет возбудил уголовное дело

сегодня, 12:27

Общество
В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача
#медицина #строительство #скорая помощь
11
В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача

сегодня, 11:56

Общество
Игорь Артамонов: «Опыт реконструкции «Быханова сада» возможен только в Москве»
#Быханов сад
Игорь Артамонов: «Опыт реконструкции «Быханова сада» возможен только в Москве»

сегодня, 11:52

Общество
Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома
#субсидии
24
Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома

сегодня, 11:10

Общество
Липчане почтили память жертв Беслана
#трагедия в Беслане
Липчане почтили память жертв Беслана

сегодня, 11:00

Общество