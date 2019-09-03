Рядовое кафе в Липецке приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей

За чудо-витрину алкоголя суд назначил максимальный штраф.

Владельцам кафе на улице Советской нужно срочно решать вопрос о том, где найти 3 миллиона рублей для уплаты штрафа в доход государства.

К выплате такой суммы заведение приговорил Арбитражный суд Липецкой области. А все из-за того, что владельца решили увеличить прибыть незаконной торговлей алкоголем. Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, у заведения даже не было лицензии, но спиртное оно продавало в открытую. На витрине были выставлены аж 70 образцов алкогольной продукции.



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