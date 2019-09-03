Происшествия

18 минут назад

Глава сельсовета помогал преступникам

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#подлог
Глава сельсовета помогал преступникам

И сам пошел под суд.

Елецкий районный суд Липецкой области вынес приговор бывшему главе Измалковского сельсовета. Мужчину, который работал в этой должности с 2015 по 2018 год, обвинили в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и служебных подлогах.

Преступления, совершенные чиновником, относятся к первой половине 2018 года. Глава сельсовета имел полномочия распределять на исправительные работы тех, кто был осужден. Первый мужчина, осужденный на исправработы за ДТП, пришел в сельсовет весной 2018 года и с порога заявил, что на исправительные работы являться не будет. Глава сельсовета все равно проставил во всех документах сведения о том, что мужчина регулярно отбывал наказание. За оказанную услугу последний подарил главе сельсовета безнокосу. По аналогичной схеме 480 часов «отработал» и другой мужчина. Глава сельсовета не стал отрицать совершенных им преступлений.

Суд вынес обвинительный приговор. Бывший чиновник на два года отстранен от руководящих постов, его приговорил к двум годам условного срок с двумя — испытательного. Безнокосу продадут в доход федерального бюджета.
3 433
#подлог

Комментарии (3)

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МИРОТВОРЕЦ

3 минуты назад
БЕЗНОКОСА по чем нынче ? кто знает ?
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псих

10 минут назад
безнокоса наверное хорошая вещь!
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Мимо

11 минут назад
Так безнокосу или бензокосу ?
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