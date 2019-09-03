Общество

сегодня, 11:00

Липчане почтили память жертв Беслана

470
#трагедия в Беслане
Липчане почтили память жертв Беслана

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно в этот день в Липецкой области, как и во всей России проходят акции памяти, благотворительные концерты и просветительские мероприятия. 

В Липецке жертв бесланской трагедии вспоминают в Верхнем парке. Здесь проходит митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На него прошли школьники, студенты, учителя и сотрудники силовых ведомств. В руках участников митинга красные гвоздики. 
 
 - Мы как сотрудники лаборатории безопасности центра дополнительного образования региона каждый день работаем с детьми, учим их соблюдать правила движения и безопасности. Мы прекрасно знаем, насколько ценная каждая человеческая жизнь, - говорит руководитель лаборатории Юрий Овчинников. - К счастью, подобных Беслану трагедий, в последнее время не случалось. Но нужно не терять бдительность, каждый человек в вопросе безопасности должен быть на своём месте. 


 
В День солидарности в борьбе с терроризмом россияне вспоминают мирных граждан погибших от рук террористов в Беслане, Буденновске, Буйнакске, Первомайском, Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Волгограде, а также сотрудников правоохранительных органов, отдавших свои жизни во время выполнения служебного долга. Но прежде всего вспоминают трагические события, произошедшие в Беслане 15 лет назад. Террористы три дня дней удерживали в здании бесланской школы 1128 человек – детей, их родителей и учителей. Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 человек, что составило один процент населения Беслана. Особая трагичность этого теракта заключается в том, что погибли в основном женщины и дети. Ранено было более 500 человек.



img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
470
#трагедия в Беслане

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача
#медицина #строительство #скорая помощь
4
В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача

27 минут назад

Общество
Игорь Артамонов: «Опыт реконструкции «Быханова сада» возможен только в Москве»
#Быханов сад
Игорь Артамонов: «Опыт реконструкции «Быханова сада» возможен только в Москве»

31 минуту назад

Общество
Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома
#субсидии
5
Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома

сегодня, 11:10

Общество
Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки
#авария #ЖКХ
13
Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки

сегодня, 10:08

Общество
Кафе оштрафовали за громкую музыку
#кафе #штраф #музыка
13
Кафе оштрафовали за громкую музыку

сегодня, 10:03

Общество
Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы
#Александр Мочалов #кадры
20
Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы

сегодня, 09:40

Общество