Липчане почтили память жертв Беслана

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно в этот день в Липецкой области, как и во всей России проходят акции памяти, благотворительные концерты и просветительские мероприятия.



В Липецке жертв бесланской трагедии вспоминают в Верхнем парке. Здесь проходит митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На него прошли школьники, студенты, учителя и сотрудники силовых ведомств. В руках участников митинга красные гвоздики.- Мы как сотрудники лаборатории безопасности центра дополнительного образования региона каждый день работаем с детьми, учим их соблюдать правила движения и безопасности. Мы прекрасно знаем, насколько ценная каждая человеческая жизнь, - говорит руководитель лаборатории Юрий Овчинников. - К счастью, подобных Беслану трагедий, в последнее время не случалось. Но нужно не терять бдительность, каждый человек в вопросе безопасности должен быть на своём месте.В День солидарности в борьбе с терроризмом россияне вспоминают мирных граждан погибших от рук террористов в Беслане, Буденновске, Буйнакске, Первомайском, Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Волгограде, а также сотрудников правоохранительных органов, отдавших свои жизни во время выполнения служебного долга. Но прежде всего вспоминают трагические события, произошедшие в Беслане 15 лет назад. Террористы три дня дней удерживали в здании бесланской школы 1128 человек – детей, их родителей и учителей. Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 человек, что составило один процент населения Беслана. Особая трагичность этого теракта заключается в том, что погибли в основном женщины и дети. Ранено было более 500 человек.