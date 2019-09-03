Общество

46 минут назад

Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки

6 619
#авария #ЖКХ
Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки

Место течи оказалось во дворах 20 микрорайона.

Утечка из водопровода, которая была источником воды в раскопке на проспекте Победы была выявлена и устранена 1 сентября сотрудниками комплекса водоснабжения Липецкой городской энергетической компании. Она располагалась в 100-130 метрах от раскопки (пр.Победы), во дворах 20 микрорайона.
В раскопку вода попадала через выведенный из эксплуатации бетонный трубопровод ливневой канализации диаметром 500 мм.

Во избежание повторения подобных ситуаций неиспользуемый трубопровод ливневой канализации будет тампонирован как под проспектом Победы, так и в той точке, где начинается неиспользуемый участок, сообщает ЛГЭК.
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#авария #ЖКХ

Комментарии (7)

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тампонирован наш мозг

15 секунд назад
ДАВНО !
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Ого

7 минут назад
К каким способом искать будут? Капать по этой трубе дальше? А если нет то можно и другую трубу принять за неё. Там же этих труб со времён Петра первого очень много.
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Неделю искали и нашли

19 минут назад
Это высокие темпы экономического развития
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Алканы 15-го

20 минут назад
На ул. Папина рядом с техникумом вчера копали. Яма была в воде. Тоже протечки?
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Flair99

29 минут назад
И не прошло и года, как утечка из водопровода была устранена! Молодцы! Аплодисменты!
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Загадка века

34 минуты назад
Разрешилась , команде Кусто отбой, глубоководное снаряжение свернуть.
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Справедливый

42 минуты назад
Будет тампонирован . Однако !
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