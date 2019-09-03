Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки

Место течи оказалось во дворах 20 микрорайона.

Утечка из водопровода, которая была источником воды в раскопке на проспекте Победы была выявлена и устранена 1 сентября сотрудниками комплекса водоснабжения Липецкой городской энергетической компании. Она располагалась в 100-130 метрах от раскопки (пр.Победы), во дворах 20 микрорайона.

В раскопку вода попадала через выведенный из эксплуатации бетонный трубопровод ливневой канализации диаметром 500 мм.



Во избежание повторения подобных ситуаций неиспользуемый трубопровод ливневой канализации будет тампонирован как под проспектом Победы, так и в той точке, где начинается неиспользуемый участок, сообщает ЛГЭК.