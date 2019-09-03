Общество

51 минуту назад

Кафе оштрафовали за громкую музыку

4 750
#кафе #штраф #музыка
Кафе оштрафовали за громкую музыку

Владельцам бизнеса придется заплатить 10 000 рублей.

Жильцы дома вблизи кафе «Театро» в Липецке пожаловались в Роспотребнадзор на шум от предприятия торговли. Соседям кафе мешала громкая музка с летней площадки «Театро». Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры уровня шума и установили, что он сильнее положенных норм.

- По результатам измерений, проведенных во время работы кафе с музыкальным сопровождением, параметры шума превысили предельно-допустимые значения на 1-11 дБА для дневного времени суток, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - В отношении кафе был составлен протокол. Документ передали в суд с ходатайством о приостановлении работы кафе.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы административного дела и признал факт нарушения санитарных норм. При вынесении наказании суд учел то, что администрация кафе старается исправить ситуацию. Например, купила оборудование для фиксирования уровня звука. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.
4 750
#кафе #штраф #музыка

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкан с 15-го,мозг

10 минут назад
.пропил ,ВНИМАТЕЛЬНО "на 1-11 дБА".. Сколько же вас таких в этом городе? в этой стране?...
ответить

Алкан с 15-го

22 минуты назад
1-11 ДБА- это шелест листвы. Перепутали музыку с шелестом листвы. Фамилии жалобщиков в студию! И херачить их в клетках настоящим рэпом под 100 дб
ответить

Вот как!

27 минут назад
А сколько жаловались и писали на "хуторок" Плотникова ,кандидата в губернаторы , Как стенку горох , Путинские продажные прокуроры и СанПиНы , А Плотников -коррумпированный кандидат в губернаторы ,ПУТИРАСТ !.
ответить

Тля

28 минут назад
Ах, соседи жалятся на музыку? Тогда переведите * музыку на самые низкие частоты. Низкие частоты, даже тихие, пронизывают потолок, и соотвтественно мозги соседей. А лучше подвесьте колонки под самый потолок!
ответить

Еще в рубрике

Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки
#авария #ЖКХ
6
Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки

46 минут назад

Общество
Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы
#Александр Мочалов #кадры
13
Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы

сегодня, 09:40

Общество
Автопробег добровольных пожарных из Эстонии встретили в Липецкой области
#МЧС #добровольные пожарные
8
Автопробег добровольных пожарных из Эстонии встретили в Липецкой области

вчера, 19:00

Общество
Жаркие проводы лета в Усадьбе
#Скорняково-Архангельское
Жаркие проводы лета в Усадьбе

вчера, 18:55

Общество
«Быханов сад» открыли!
#Быханов сад
392
«Быханов сад» открыли!

вчера, 17:55

Общество
На улице Гагарина - огромный затор
#Пробка
26
На улице Гагарина - огромный затор

вчера, 17:46

Общество