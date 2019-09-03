Кафе оштрафовали за громкую музыку

Владельцам бизнеса придется заплатить 10 000 рублей.

Жильцы дома вблизи кафе «Театро» в Липецке пожаловались в Роспотребнадзор на шум от предприятия торговли. Соседям кафе мешала громкая музка с летней площадки «Театро». Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры уровня шума и установили, что он сильнее положенных норм.



- По результатам измерений, проведенных во время работы кафе с музыкальным сопровождением, параметры шума превысили предельно-допустимые значения на 1-11 дБА для дневного времени суток, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - В отношении кафе был составлен протокол. Документ передали в суд с ходатайством о приостановлении работы кафе.



Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы административного дела и признал факт нарушения санитарных норм. При вынесении наказании суд учел то, что администрация кафе старается исправить ситуацию. Например, купила оборудование для фиксирования уровня звука. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.