Общество
51 минуту назад
Кафе оштрафовали за громкую музыку
Владельцам бизнеса придется заплатить 10 000 рублей.
Жильцы дома вблизи кафе «Театро» в Липецке пожаловались в Роспотребнадзор на шум от предприятия торговли. Соседям кафе мешала громкая музка с летней площадки «Театро». Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры уровня шума и установили, что он сильнее положенных норм.
- По результатам измерений, проведенных во время работы кафе с музыкальным сопровождением, параметры шума превысили предельно-допустимые значения на 1-11 дБА для дневного времени суток, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - В отношении кафе был составлен протокол. Документ передали в суд с ходатайством о приостановлении работы кафе.
Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы административного дела и признал факт нарушения санитарных норм. При вынесении наказании суд учел то, что администрация кафе старается исправить ситуацию. Например, купила оборудование для фиксирования уровня звука. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.
- По результатам измерений, проведенных во время работы кафе с музыкальным сопровождением, параметры шума превысили предельно-допустимые значения на 1-11 дБА для дневного времени суток, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - В отношении кафе был составлен протокол. Документ передали в суд с ходатайством о приостановлении работы кафе.
Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы административного дела и признал факт нарушения санитарных норм. При вынесении наказании суд учел то, что администрация кафе старается исправить ситуацию. Например, купила оборудование для фиксирования уровня звука. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.
Алкан с 15-го,мозг
Алкан с 15-го
Вот как!
Тля