Липчанка ищет свидетелей гибели ее матери

Женщину сбили автомобиль на улице Гагарина.

Вечером 30 июня в Липецке у остановки «Дом торговли» под колесами легкового автомобиля погибла 49-летняя женщина. Водитель с места аварии скрылся. Сейчас дочь погибшей липчанки ищет свидетелей ДТП.



- Того, кто сбил мою маму и уехал, поймали той же ночью. Это был 36-летний водитель «Нивы». Мужчина пытается уйти от ответственности. Он ссылается на то, что воспитывает трех детей и просит отпустить его из-под стражи под подписку о невыезде. Прошу всех, кто видел или слышал о ДТП, откликнуться, - обращается к липчанам Наталья Трофимова. - Я знаю, что были свидетели аварии, но к делу их показания не приобщены.



Всех, кто имеет сведения о ДТП, просят сообщить их по телефонам 900 594 75 02 или 951 306-94-93.



Фото: из личного архива семьи погибшей.

