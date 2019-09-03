Происшествия

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Липчанка ищет свидетелей гибели ее матери

4 1956
#авария #ДТП #свидетели
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Липчанка ищет свидетелей гибели ее матери

Женщину сбили автомобиль на улице Гагарина.

Вечером 30 июня в Липецке у остановки «Дом торговли» под колесами легкового автомобиля погибла 49-летняя женщина. Водитель с места аварии скрылся. Сейчас дочь погибшей липчанки ищет свидетелей ДТП.

- Того, кто сбил мою маму и уехал, поймали той же ночью. Это был 36-летний водитель «Нивы». Мужчина пытается уйти от ответственности. Он ссылается на то, что воспитывает трех детей и просит отпустить его из-под стражи под подписку о невыезде. Прошу всех, кто видел или слышал о ДТП, откликнуться, - обращается к липчанам Наталья Трофимова. - Я знаю, что были свидетели аварии, но к делу их показания не приобщены.

Всех, кто имеет сведения о ДТП, просят сообщить их по телефонам 900 594 75 02 или 951 306-94-93.

Фото: из личного архива семьи погибшей.
4 1956
#авария #ДТП #свидетели
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Комментарии (4)

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Справедливый

12 минут назад
ну и лишать их прав пожизненно. Забрал жизнь человека- отдай свою
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че хорошая отмазка

24 минуты назад
Он ссылается на то, что воспитывает трех детей и просит отпустить,типа оте...сь от меня мне некогда.
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Алканы 15-го

33 минуты назад
На столе какие-то таблетки. От депрессии? От тормозняка? Много ходит женщин депрессивных, психбольных, которые живут сами в себе, и ничего вокруг не замечают
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Я

35 минут назад
Вот она безопасность , движения , лучше камер понаставить что бы бабло сосать , сейчас с новыми технологиями при входе на пешеходный переход он начинает весь свитится как новогодняя елка , а у нас все выключили , на маргушки поставили типа абитесь как хотите , и пешеходы дебилы , если дали преимушющество , так надо все лететь с ломя голову , а то что там полторы тонны летит на вас и не может остановится вы об этом не думаете , а ведь можно подойти к зебре приостановится на 10 секунд повернуть голову туда сюда и смело ступать убедившись , так нет , идут в ухи долбятся и неглядя прям под колеса , запомните за вас наша власть всего 2 года поселения дает , это вторая армия , а для вас это крест , выбирайте сами
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