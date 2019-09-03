Происшествия
сегодня, 09:28
Сбитый на площади Мира 34-летний мужчина остался жив
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой получили травмы 10 человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 сентября в Липецке на проспекте Мира 26-летний водитель автомобиля «Митсубиси» сбил 34-летнего пешехода. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №3.
На улице Меркулова неустановленный водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места аварии. ребенку оказали помощь в областной детской больнице и отпустили домой.
На улице Первомайской 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 34-летнюю женщину. Пешеход доставлена в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущена.
В Ельце на улице Вермишева 20-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», допустил наезд на 39-летнюю женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. Пострадавшая доставлялась ГУЗ «Городская больница №1».
В Чаплыгинском районе на автодороге Солнцево – Шишкино 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» выехала на встречную полосу, и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и его -летний пассажир. Оба госпитализированы в ГУЗ Чаплыгинская РБ.
Еще одно ДТП связанное с выездом на «встречку» было зафиксировано в Ельце. На улице Аргамаченской 40-летний водитель «ГАЗ- 3010» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада-211140», под управлением 40-летней женщины. В ДТП пострадала женщина-водитель, она была доставлена в ГУЗ «Городская больница №1», после оказания помощи ей назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1499 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 50. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1203 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
На улице Меркулова неустановленный водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места аварии. ребенку оказали помощь в областной детской больнице и отпустили домой.
На улице Первомайской 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 34-летнюю женщину. Пешеход доставлена в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущена.
В Ельце на улице Вермишева 20-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», допустил наезд на 39-летнюю женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. Пострадавшая доставлялась ГУЗ «Городская больница №1».
В Чаплыгинском районе на автодороге Солнцево – Шишкино 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» выехала на встречную полосу, и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и его -летний пассажир. Оба госпитализированы в ГУЗ Чаплыгинская РБ.
Еще одно ДТП связанное с выездом на «встречку» было зафиксировано в Ельце. На улице Аргамаченской 40-летний водитель «ГАЗ- 3010» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада-211140», под управлением 40-летней женщины. В ДТП пострадала женщина-водитель, она была доставлена в ГУЗ «Городская больница №1», после оказания помощи ей назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1499 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 50. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1203 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Жаль
ара башмачник
гость