На рынке продавцы подрались из-за ванны

Между продавцами возник конфликт, который дошел до рукоприкладства.

Мировой судья СУ №19 Советского округа рассмотрела уголовное дело по факту драки на рынке 9 микрорайона в Липецке. Там подрались трое продавцов.



Конфликт возник примерно в 10 часов утра 17 марта 2018 года. В один из торговых павильонов пришла женщина, которая потребовала заменить купленную раньше ванну. Продавцы павильона взяли у женщины чек и увидели, что на нем фамилия продавщицы из соседнего отдела. Между конкурентами постоянно возникали споры, так как они торгуют одинаковым товаром. Выяснение ситуации перешло в крик и обвинения. Между продавщицей и двумя ее конкурентами возникла драка. В итоге у женщины оказалось разбито лицо, у нее диагностировали сотрясение мозга. Мужчины свою вину в избиении продавщицы не признали, но точки над «i» расставила видеозапись с камер наблюдения в павильоне, где произошла драка. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину.



Мужчин признали виновными в побоях и назначили каждому из них штраф по 10 000 рублей. Также женщина получит 16 000 рублей компенсации морального вреда, возмещение судебных издержек в 35 000 рублей.