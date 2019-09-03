Происшествия

сегодня, 09:25

На рынке продавцы подрались из-за ванны

9 1392
#драка #ванна #рынок
2
На рынке продавцы подрались из-за ванны

Между продавцами возник конфликт, который дошел до рукоприкладства.

Мировой судья СУ №19 Советского округа рассмотрела уголовное дело по факту драки на рынке 9 микрорайона в Липецке. Там подрались трое продавцов.

Конфликт возник примерно в 10 часов утра 17 марта 2018 года. В один из торговых павильонов пришла женщина, которая потребовала заменить купленную раньше ванну. Продавцы павильона взяли у женщины чек и увидели, что на нем фамилия продавщицы из соседнего отдела. Между конкурентами постоянно возникали споры, так как они торгуют одинаковым товаром. Выяснение ситуации перешло в крик и обвинения. Между продавщицей и двумя ее конкурентами возникла драка. В итоге у женщины оказалось разбито лицо, у нее диагностировали сотрясение мозга. Мужчины свою вину в избиении продавщицы не признали, но точки над «i» расставила видеозапись с камер наблюдения в павильоне, где произошла драка. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину.

Мужчин признали виновными в побоях и назначили каждому из них штраф по 10 000 рублей. Также женщина получит 16 000 рублей компенсации морального вреда, возмещение судебных издержек в 35 000 рублей.
9 1392
#драка #ванна #рынок
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

зачем кота сюда вставили?

4 минуты назад
любители социальной сети колхозанные
ответить

кек

10 минут назад
Ванну то поменяли?
ответить

Потребитель

24 минуты назад
надо было барыгам не чек показывать, а сразу ванной в табло!!!
ответить

Артур

25 минут назад
На Ц. рынке треть продавцов- психбольные. Но всех грубее, злее- это свиноматка, которая торгует в торцевой палатке напротив картофельных рядов. Вид- смесь бегемота со свиноматкой. Орет, кидает коробки, грубит покупателям, обвешивает!
ответить

Кручу верчу

39 минут назад
Барыги подрались это забавно
ответить

весёлый

сегодня, 09:55
Сотрясение мозга до конца жизни будет о себе говорить
ответить

гость 1

сегодня, 09:54
Отпетушитель, уже не смешно!Новенькое что-то нужно!
ответить

А когда-то

сегодня, 09:48
Работал" трубный завод", который путирасты разворовали , За ванны никто не дрался, ванн всем хватало ,ванны были качественные и дешёвые !, Слава великому Путину !.
ответить

Отпетушитель

сегодня, 09:43
Надо было просто отпетушить барыг
ответить

Еще в рубрике

Липчанка ищет свидетелей гибели ее матери
#авария #ДТП #свидетели
4
Липчанка ищет свидетелей гибели ее матери

сегодня, 09:39

Происшествия
Сбитый на площади Мира 34-летний мужчина остался жив
#Авария #ДТП
3
Сбитый на площади Мира 34-летний мужчина остался жив

сегодня, 09:28

Происшествия
Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу
#пропавшие без вести
15
Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу

сегодня, 08:18

Происшествия
На площади Мира сбили пешехода, страшную картину записала камера наблюдения
#Авария #ДТП
118
На площади Мира сбили пешехода, страшную картину записала камера наблюдения

вчера, 23:06

Происшествия
В Липецкой области пропала 8-летняя девочка
#проавшие без вести
15
В Липецкой области пропала 8-летняя девочка

вчера, 22:16

Происшествия
Липчанка стала подставным лицом, но ей крупно повезло несмотря на уголовное дело
#мошенничество
11
Липчанка стала подставным лицом, но ей крупно повезло несмотря на уголовное дело

вчера, 17:19

Происшествия