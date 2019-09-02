45 минут назад
Жаркие проводы лета в Усадьбе
Последний день лета в усадьбе «Скорняково-Архангельское» был как никогда жарким. 31 августа там впервые прошёл семейный образовательно-развлекательный фестиваль «Усадьба KIDS»*
А вы знаете, как превратить обычную пластиковую бутылку в ракету? А как сделать фонтан из колы и "Ментоса"? А те, кто был 31 августа в усадьбе знают, и у них точно теперь "То самое чувство, когда ты круче всех", - ведь хедлайнером большого семейного праздника была обожаемая всеми детьми группа "Open Kids"**. Как шутят родители: если вы не слышали песни "Круче всех", "Хулиганить", "Под утро", "Кажется", "На десерт", "Не танцуй" и не видели клипы - у вас просто нет детей! Кстати, группа завершила прощальный тур по России, и это был едва ли не последний шанс побывать на их концерте. Может, поэтому юные фанаты и фанатки так рьяно тянули руки к сцене и буквально визжали от радости?!
Для детей также выступали талантливые ребята из Липецка и Воронежа. Музыкальное пространство фестиваля оказалось настолько зажигательным, что даже мамы и папы не удержались - не отставали от своих чад, пели и танцевали вместе с ними.
Но «Усадьба KIDS»* - это не только большой концерт под открытым небом. Это настоящая сказка, в которую можно было окунуться всей семьей. В усадьбу привезли большое соломенное поле, на котором проходили бои гладиаторов, надувных борцов и другие спортивные сражения. По соседству расположился интерактивный музей, в котором можно было познакомиться с всевозможными предметами быта, погладить старинным утюгом, выпить травяного чая из самовара, слепить глиняную игрушку и даже намолотить ржаной муки в ступе! А ещё в последний день лета можно было... написать и отправить письмо Деду Морозу в его лесную резиденцию, и от желающих вступить в переписку с зимним волшебником не было отбоя!
Аниматоры окунули детей в атмосферу передвижного цирка: вместе с клоуном, зайцем, волшебником и акробатками дети танцевали, участвовали в играх "Тяни-толкай", "Мемори", "Сокровищница", а также флешмобах и увлекательных квестах.
Археологический парк «Аргамач» выставил археологические находки каменного и бронзового веков и организовал в усадьбе учебные раскопки. И это вам не игрушки какие-то - всё по всем правилам. Ребятам выдавали настоящие инструменты - совки и кисточки, и, если повезёт, можно было откопать керамику Древней Руси и Средних веков и останки животных - было реконструировано языческое святилище. По словам сотрудника парка "Аргамач" Сергея Беляева, все находки тщательно фиксировали: чертили на карте и фотографировали. Археологами смогли почувствовать себя более сотни детей.
Окунуться в историю можно было и по-другому - в компании реконструкторов. Как рассказал участник елецкого клуба "Северный берег" Павел Фурсов, вместе с коллегами они показывали на фестивале традиционные русские игры: "Кубарь", "Клёк", "Свайка", "Чиж", "Бабки" и проводили различные соревнования - например, по перетягиванию каната. Также можно было поучаствовать в средневековых мастер-классах - от ковки металла до стрельбы из лука.
Атмосфера праздника царила в Усадьбе буквально на каждом шагу. Пока дети раскрашивали гипсовые сердечки, создавали игрушки-тауматропы, рисовали картины песком, учились в "Школе блогеров", пели и играли на английском языке, делали электротехнические открытки, играли в настольные игры, да просто веселились и отдыхали - родители набирались сил перед новым учебным годом в пространстве для взрослых - а там были и интересные лектории с участием специалистов - психолога, педиатра, социолога и педагога, и захватывающий тест-драйв, и множество точек фудкорта, и лаунж-зона у пруда – с диджеем, шезлонгами, музыкой, кальянами и коктейлями.
Не обошлось и без добрых дел: совместно с благотворительным фондом «Ежик» (благотворительный фонд помощи детям, семьям, больным, инвалидам и пожилым гражданам "Ежик") в "Усадьбе" собирали школьные принадлежности для детского дома и товары для творчества и игрушки для реабилитационного центра «Парус надежды».
Первый семейный фестиваль в усадьбе «Скорняково-Архангельское» «Усадьба KIDS»* удался на славу: чудесная, по-настоящему летняя погода, улыбки детей, счастливые лица родителей. Так что послевкусие этого холодного лета оказалось на удивление ярким и жарким!
* - Усадьба Кидс
** - Оупен Кидс
Организатор мероприятия - ООО "НА ДОНУ"
Информационные партнеры:
Дорожное радио – Липецк, 100.9 FM, Вместе в пути! (12+)
Сайт «Город48» gorod48.ru (16+)