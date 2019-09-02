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49 минут назад
Липецкая вечЁрка: случай в цирке, школьные линейки и открытие парка
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 2 сентября.
Сегодня липчане активно интересовались случаем в цирке. Женщина, водившая на шоу-шапито дочь, оказалась в лапах хищной кошки. Все лицо женщины исполосовано когтями. Липчанка обвинила в случившемся цирк, но там придерживаются иной позиции: женщина пришла на шоу навеселе и сама пролезла к клетке.
Сегодня, несмотря на второе число, в Липецке прошли школьные линейки. Корреспонденты GOROD48 побывали на двух праздниках: в новой школе современных технологий и школе, где 9 из 10 учеников - цыгане.
Сегодня открыли парк «Быханов сад». Первые сотни гостей оценивают перемены. На то, что из нарисованной на бумаге концепции парка здоровья, вышло в реальности сегодня смотрели авторы-архитекторы.
Месяцы сменяют месяцы, сезоны - сезоны, а нравы все те же. Даже школьный праздник не повлиял на плохие привычки автомобилистов. Поведение владельца «Инфинити» липчане осудили.
Сегодня, несмотря на второе число, в Липецке прошли школьные линейки. Корреспонденты GOROD48 побывали на двух праздниках: в новой школе современных технологий и школе, где 9 из 10 учеников - цыгане.
Сегодня открыли парк «Быханов сад». Первые сотни гостей оценивают перемены. На то, что из нарисованной на бумаге концепции парка здоровья, вышло в реальности сегодня смотрели авторы-архитекторы.
Месяцы сменяют месяцы, сезоны - сезоны, а нравы все те же. Даже школьный праздник не повлиял на плохие привычки автомобилистов. Поведение владельца «Инфинити» липчане осудили.
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