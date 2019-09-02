Липчанка стала подставным лицом, но ей крупно повезло несмотря на уголовное дело

Штраф в 8 тысяч и слегка подмоченная репутация - не самое страшное, что могло произойти

Советским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенный группой лиц по предварительному сговору).



Материалами уголовного дела установлено, что обвиняемая за вознаграждание в размере 5 тыс. рублей предоставила свой паспорт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для внесения заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ, о том, что она является учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью.



Обвиняемая полностью признала свою вину, активно сотрудничала с органами следствия, в связи с чем следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении к виновной судебного штрафа.



В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Суд согласился с ходатайством следствия и принял решение о назначении обвиняемой судебного штрафа в размере 8 000 рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.



Женщине можно сказать повезло, так как на слуху еще случай с жительницей Подмосковья, на паспорт который неизвестные лица зарегистрировали фирму, взяли кредит 2 миллиарда рублей, обналичили деньги и исчезли с ними в неизвестном направлении. А кредит женщине теперь придется выплачивать пожизненно.

