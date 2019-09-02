Происшествия

51 минуту назад

Липчанка стала подставным лицом, но ей крупно повезло несмотря на уголовное дело

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#мошенничество
Липчанка стала подставным лицом, но ей крупно повезло несмотря на уголовное дело

Штраф в 8 тысяч и слегка подмоченная репутация - не самое страшное, что могло произойти

Советским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Материалами уголовного дела установлено, что обвиняемая  за вознаграждание в размере 5 тыс. рублей предоставила  свой паспорт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,  для  внесения заведомо ложных сведений  в ЕГРЮЛ, о том, что она является учредителем и директором  общества с ограниченной ответственностью. 

Обвиняемая полностью признала свою вину, активно сотрудничала с органами следствия,  в связи с чем следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении к виновной судебного штрафа.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд согласился с  ходатайством следствия и принял решение о назначении обвиняемой судебного штрафа в размере 8 000 рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.

Женщине можно сказать повезло, так как на слуху еще случай с жительницей Подмосковья, на паспорт который неизвестные лица зарегистрировали фирму, взяли кредит 2 миллиарда рублей, обналичили деньги и исчезли с ними в неизвестном направлении. А кредит женщине теперь придется выплачивать пожизненно. 
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#мошенничество

Комментарии (1)

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Режим

15 минут назад
Жуликов и мошенников , воров и тунеядцев и всё это единая\ россия , за которую народ агитируют голосовать , да в наглую за эту партию единая россия которая устроила в 2018 году пенсионный геноцид Народа России.
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