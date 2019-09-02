Общество

54 минуты назад

В Липецкой области будут судит мужчину за оскорбление полицейского

4 351
#полиция #оскорбление
В Липецкой области будут судит мужчину за оскорбление полицейского

Следственным отделом по г. Грязи СУ СК России по Липецкой области окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что в июле 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудником полиции и доставлен в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Находясь в помещении приёмного отделения ГУЗ «Грязинская МРБ» обвиняемый, действуя умышленно, в присутствии посторонних граждан, по мотиву мести за исполнение сотрудником полиции своих должностных обязанностей, в неприличной форме, используя ненормативную лексику, оскорбил представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, чем подорвал авторитет органа государственной власти.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
4 351
#полиция #оскорбление

Комментарии (4)

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В СССР такого не было

11 минут назад
Советскую Милицию очень уважали Советские Граждане , да и воры и уголовники с почтением и уважением относились к органам правопорядка Советской Милиции.
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Равшан и Джумшуд

28 минут назад
Писилейский...
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Бывает

33 минуты назад
за подрыв авторитетного органа лет 5 будет.
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Злой

51 минуту назад
Ах он какой ранимый,обиделся понимаешь....
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