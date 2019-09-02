54 минуты назад
В Липецкой области будут судит мужчину за оскорбление полицейского
Следственным отделом по г. Грязи СУ СК России по Липецкой области окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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