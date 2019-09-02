В Липецкой области будут судит мужчину за оскорбление полицейского

Следственным отделом по г. Грязи СУ СК России по Липецкой области окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что в июле 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудником полиции и доставлен в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Находясь в помещении приёмного отделения ГУЗ «Грязинская МРБ» обвиняемый, действуя умышленно, в присутствии посторонних граждан, по мотиву мести за исполнение сотрудником полиции своих должностных обязанностей, в неприличной форме, используя ненормативную лексику, оскорбил представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, чем подорвал авторитет органа государственной власти.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

