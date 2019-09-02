29% оборота розничной торговли сделали торговые сети

29,1% всего оборота розничной торговли Липецкой области в первом полугодии пришлись на торговые сети. Это чуть меньше, чем в целом по стране (34,6%). Годом ранее доля сетей в розничном обороте составляла в регионе 29,6%, сообщает Росстат.

Самые высокие доли продаж отмечались в Санкт-Петербурге, где торговые сети сделали 58,1% всей розницы, Ленинградской области (52,3%) и Московской области (51,9%). Самыми непопулярными покупки в сетевых магазинах оказались у жителей Дагестана (1,2%), Чечни (2,2%), Ингушетии (3,1%).



Также на 1 июля в Липецкой области было 224 рынка, где организованы места для 6799 желающих торговать — год назад рынков было меньше (20), мест для торговли на них — 6723.



За семь месяцев оборот розничной торговли в Липецкой области составил 152 099,5 млн. рублей — за год он вырос на 2,6% при общероссийском показателе +1,6%.



