сегодня, 17:09
29% оборота розничной торговли сделали торговые сети
29,1% всего оборота розничной торговли Липецкой области в первом полугодии пришлись на торговые сети. Это чуть меньше, чем в целом по стране (34,6%). Годом ранее доля сетей в розничном обороте составляла в регионе 29,6%, сообщает Росстат.
Также на 1 июля в Липецкой области было 224 рынка, где организованы места для 6799 желающих торговать — год назад рынков было меньше (20), мест для торговли на них — 6723.
За семь месяцев оборот розничной торговли в Липецкой области составил 152 099,5 млн. рублей — за год он вырос на 2,6% при общероссийском показателе +1,6%.