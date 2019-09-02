В Липецке коммунальщики убирают озеро во дворе

Лопнула полувековая чугунная труба.

Сегодня в Липецке жители дома №77 на улице Гагарина привлекли внимание журналистов и коммунальщиков к озеру за окнами их квартир.

Лужайка с противоположной стороны дома заполнилась водой и местами станавилась похожей на водоем. Из-под земли была вода. Утром на месте можно было увидеть коммунальные службы. Они выяснили, что произошел порыв на чугунном трубопроводе диаметром 100 миллиметров. А закопали его в землю еще в 1966 году.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, на месте работает ремонтная бригада. В течение дня она восстановят герметичность трубы, и жильцы смогут вновь пользоваться коммунальной услугой.