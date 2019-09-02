Общество

сегодня, 17:03

В Липецке коммунальщики убирают озеро во дворе

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#порыв
В Липецке коммунальщики убирают озеро во дворе

Лопнула полувековая чугунная труба.

Сегодня в Липецке жители дома №77 на улице Гагарина привлекли внимание журналистов и коммунальщиков к озеру за окнами их квартир.

Лужайка с противоположной стороны дома заполнилась водой и местами станавилась похожей на водоем. Из-под земли была вода. Утром на месте можно было увидеть коммунальные службы. Они выяснили, что произошел порыв на чугунном трубопроводе диаметром 100 миллиметров. А закопали его в землю еще в 1966 году.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, на месте работает ремонтная бригада. В течение дня она восстановят герметичность трубы, и жильцы смогут вновь пользоваться коммунальной услугой.

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#порыв

Комментарии (3)

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Слесарь

21 минуту назад
Это цветочки, скоро по всему городу это будет. Так как вся камуникации подходящая к домам в особенности центра и старых районов не меняется вообще. Трассы ещё как-то меняются. А ЛГЭК и Квадро этого вообще не делают. И обратите внимание 2 недели не чего не делается а в дни подаче воды рвётся почти везде ( старые районы и центр) трубы не меняются а только латают. Зато у нас в главное плитка, бордюры. Зима начнётся будет ещё лудше.
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Старец 7

24 минуты назад
Ну хоть на этот раз установили-откуда. Растут как профессионалы.
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Это

57 минут назад
Элемент благоустройсва Быханового сада.
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