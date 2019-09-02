Общество
сегодня, 17:01
В Липецк приехал Герман Греф
Президент Сбербанка встречается со студентами
Сегодня в Липецк с визитом приехал председатель Сбербанка Герман Греф. Свой визит в Липецк он начал со встречи со студентами ЛГТУ.
Студентам Герман Греф прочитал им лекцию по теме "Технологические тренды и факторы опережающего развития". Послушать президента Сбербанка пришли 1100 человек.
Вечером Герман Греф примет участие в открытии парка "Быханов сад".
Студентам Герман Греф прочитал им лекцию по теме "Технологические тренды и факторы опережающего развития". Послушать президента Сбербанка пришли 1100 человек.
Вечером Герман Греф примет участие в открытии парка "Быханов сад".
Комментарии (4)
Липчанка
42 минуты назад
Судя по комментам, все рады. Вдвойне обрадуются, когда уедет. Втройне - когда забудет о существовании Липецка.ответить
Вот
46 минут назад
Теперь мощный экономический рывок в липецкой области просто предрешен ,Без прецендентно вырастут зарплаты, Рост благополучия и рост благосостояния Просто полезет на стенку !.ответить
Эх
48 минут назад
Вот это да, такая радость прям. Смешно.....ответить
Рф
54 минуты назад
Передовик производства, рационализатор. Много чего может сказать молодому поколению.ответить
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