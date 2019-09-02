В Липецк приехал Герман Греф

Президент Сбербанка встречается со студентами

Сегодня в Липецк с визитом приехал председатель Сбербанка Герман Греф. Свой визит в Липецк он начал со встречи со студентами ЛГТУ.



Студентам Герман Греф прочитал им лекцию по теме "Технологические тренды и факторы опережающего развития". Послушать президента Сбербанка пришли 1100 человек.



Вечером Герман Греф примет участие в открытии парка "Быханов сад".

