Общество

сегодня, 15:36

Гаражи-нелегалы из двора многоэтажек вывезут на спецстоянку

6 813
#гаражи
2
Гаражи-нелегалы из двора многоэтажек вывезут на спецстоянку

У проверяющих возникли вопросы к законности их установки.

Сотрудники управлений Октябрьским и Советским округом Липецка в ходе рейда по городским дворам выявили 12 подозрительных объектов. Проверяющих смущают гаражи, установленные на улице Меркулова, и пара голубятен на улице Циолковского.

12 сентября двор домов 29-31 на улице Меркулова планируют очистить от металлических коробок: гаражи вывезут на специальную стоянку. А вот владельцам голубятен нужно до 19 ноября обратиться в управление Советским округом. При себе надо иметь паспорт, документы на земельный участок под строением.
6 813
#гаражи
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вадя

17 минут назад
Правильно делают. Задолбал это. Колхоз шанхайский..Убрать гаражи и машины из дворов и навести порядок!
ответить

Ё

19 минут назад
Давно пора!!!!
ответить

Гость

24 минуты назад
А автостоянки нелегальные создают на газонах, например на проспекте 60 лет СССР д. 33, напротив 1 и 2 подъезда огородили заезд цепью, интересно налоги за землю платят?
ответить

г елик

52 минуты назад
Посмотрите на Катукова 4 в аллее
ответить

По нынешним временами забавно звучит

54 минуты назад
"владелец голубятни"
ответить

Серега

55 минут назад
Голуби летят над нашей зоной..
ответить

Еще в рубрике

Читай стихи в амфитеатре и отдыхай в гигантском гамаке
#Быханов сад
1
Читай стихи в амфитеатре и отдыхай в гигантском гамаке

22 минуты назад

Общество
Ирина Дубцова в Ельце примеряла осенние образы
#Елец #день города #соцсети
11
Ирина Дубцова в Ельце примеряла осенние образы

52 минуты назад

Общество
Для приступивших к занятиям в школах заключенных тоже прошли торжественные линейки
#УФСИН #День знаний
7
Для приступивших к занятиям в школах заключенных тоже прошли торжественные линейки

сегодня, 14:02

Общество
На нескольких липецких улицах не будет воды
#отключение воды
2
На нескольких липецких улицах не будет воды

сегодня, 13:22

Общество
В Липецке вновь ограничат продажу спиртного
#ограничение
9
В Липецке вновь ограничат продажу спиртного

сегодня, 13:08

Общество
Автохамство в День знаний
#Автохамы #машины #парковки
61
Автохамство в День знаний

сегодня, 13:03

Общество