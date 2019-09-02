Гаражи-нелегалы из двора многоэтажек вывезут на спецстоянку

У проверяющих возникли вопросы к законности их установки.

Сотрудники управлений Октябрьским и Советским округом Липецка в ходе рейда по городским дворам выявили 12 подозрительных объектов. Проверяющих смущают гаражи, установленные на улице Меркулова, и пара голубятен на улице Циолковского.



12 сентября двор домов 29-31 на улице Меркулова планируют очистить от металлических коробок: гаражи вывезут на специальную стоянку. А вот владельцам голубятен нужно до 19 ноября обратиться в управление Советским округом. При себе надо иметь паспорт, документы на земельный участок под строением.