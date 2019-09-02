Общество

сегодня, 14:02

Для приступивших к занятиям в школах заключенных тоже прошли торжественные линейки

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#УФСИН #День знаний
Для приступивших к занятиям в школах заключенных тоже прошли торжественные линейки

В общеобразовательных школах и профессиональных образовательных учреждениях, расположенных в исправительных колониях УФСИН России по Липецкой области, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В этом году в школах при исправительных учреждениях Липецкой области за парты сели более 700 осуждённых.

В федеральных казённых профессиональных образовательных учреждениях к обучению приступили более 900 осуждённых, они будут осваивать различные профессии, востребованные как на производстве в исправительных учреждениях, так и на рынке труда. Это токарь-универсал, каменщик, электрогазосварщик, стропальщик, слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей, маляр, повар, электромонтер, швея.

В День знаний в исправительных учреждениях были проведены торжественные линейки и классные часы с участием администрации исправительных учреждений, преподавателей, а также приглашенных волонтеров, которые приняли участие в проведение «Урока России». 

В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области состоялся праздничный концерт посвященный Дню Знаний. Мероприятие открыл начальник учреждения Владимир Ермаков, он поздравил осужденных с началом учебного года и пожелал им освоить профессии в ПТУ, а также получить образование в школе при колонии. Также ко всем собравшимся обратился директор ПТУ и педагоги, они подробно разъяснили осужденным какие профессии можно получить за время отбывания наказания.

В завершении выступления педагогического коллектива, члены художественной самодеятельности выступили перед осуждёнными в праздничном концерте посвященному Дню знаний, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

Фото: www.dddkursk.ru

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#УФСИН #День знаний

Комментарии (3)

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МИРОТВОРЕЦ

8 секунд назад
ЖИЗНЬ ВОРАМ !
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Плеханова

4 минуты назад
И психбольницах тоже! Ха-ха-ха...
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111

11 минут назад
и для них все бесплатно а для детей платите родители школы вузы
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