сегодня, 14:02
Для приступивших к занятиям в школах заключенных тоже прошли торжественные линейки
В общеобразовательных школах и профессиональных образовательных учреждениях, расположенных в исправительных колониях УФСИН России по Липецкой области, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В этом году в школах при исправительных учреждениях Липецкой области за парты сели более 700 осуждённых.
В День знаний в исправительных учреждениях были проведены торжественные линейки и классные часы с участием администрации исправительных учреждений, преподавателей, а также приглашенных волонтеров, которые приняли участие в проведение «Урока России».
В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области состоялся праздничный концерт посвященный Дню Знаний. Мероприятие открыл начальник учреждения Владимир Ермаков, он поздравил осужденных с началом учебного года и пожелал им освоить профессии в ПТУ, а также получить образование в школе при колонии. Также ко всем собравшимся обратился директор ПТУ и педагоги, они подробно разъяснили осужденным какие профессии можно получить за время отбывания наказания.
В завершении выступления педагогического коллектива, члены художественной самодеятельности выступили перед осуждёнными в праздничном концерте посвященному Дню знаний, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
Фото: www.dddkursk.ru
МИРОТВОРЕЦ
Плеханова
111