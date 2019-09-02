В первую неделю осени в Липецкой области по-летнему тепло

3-4 сентября в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. 5 сентября регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который местами принесет кратковременные дожди — в отдельных районах с грозой и порывистым ветром. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.



3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2001 году – 2 градуса тепла.



