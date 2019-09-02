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В первую неделю осени в Липецкой области по-летнему тепло

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В первую неделю осени в Липецкой области по-летнему тепло

3-4 сентября в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. 5 сентября регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который местами принесет кратковременные дожди — в отдельных районах с грозой и порывистым ветром. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.

3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2001 году – 2 градуса тепла.

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Комментарии (5)

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Заваркина

2 минуты назад
Избератель, кресло Губера уже оплачено, а Липецкое стадо будет голосовать за кого скажут.
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Избератель

21 минуту назад
Чёи то наш лысый фантомас на лавочке загрустил, понял что в губернаторы не пройдет? Ведь народ ненавидит Едросню.
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iBook G4

46 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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А ещё

55 минут назад
Рост благополучия и рост благосостояния !.
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кокс

59 минут назад
3-тий год подряд начала сентября радует теплом.
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