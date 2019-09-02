Общество

13 минут назад

На нескольких липецких улицах не будет воды

172
#отключение воды
На нескольких липецких улицах не будет воды
В связи с производством ремонтных работ 3 сентября будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

с 10:00 до 20:00 по ул. Индустриальная, ул. Буденного, ул. Полярная,          ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Садовая, ул. Сырская, ул. Небесная, пер. Рядовой, ул. Зоологическая.

Подвоз воды по заявкам жителей, сообщает ЛГЭК.

172
#отключение воды

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