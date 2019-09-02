В Липецке вновь ограничат продажу спиртного

Причиной ограничений станут массовые публичные мероприятия, которые пройдут в областном центре в первую неделю осени.

В ближайший четверг, 5 сентября, с 18.00 до 20:00 на площади у областного центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов,54а) состоится митинг.



Еще один митинг пройдет в этот же день на Липецком городище с 12.00 до 14.00. Ограничение будет действовать и в субботу, 7 сентября с 12.00 до 15.30 во время шествия-митинга по маршруту:



1 колонна: пл.Соборная – ул.Зегеля – ул.Плеханова - Липецкое городище;

2 колонна: Липецкий областной художественный музей (ул.Ленина) – ул.Зегеля – ул.Плеханова - Липецкое городище;

3 колонна: ЛГТУ (ул.Интернациональная) – ул.Зегеля – ул.Плеханова - Липецкое городище.



Согласно пп.8 ч.2 ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



