Общество

28 минут назад

В Липецке вновь ограничат продажу спиртного

4 318
#ограничение
В Липецке вновь ограничат продажу спиртного

Причиной ограничений станут массовые публичные мероприятия, которые пройдут в областном центре в первую неделю осени. 

В ближайший четверг, 5 сентября, с 18.00 до 20:00 на площади у областного центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов,54а) состоится митинг.

Еще один митинг пройдет в этот же день на Липецком городище с 12.00 до 14.00. Ограничение будет действовать и в субботу, 7 сентября с 12.00 до 15.30  во время шествия-митинга по маршруту: 

1 колонна: пл.Соборная – ул.Зегеля – ул.Плеханова - Липецкое городище; 
2 колонна: Липецкий областной художественный музей (ул.Ленина) – ул.Зегеля – ул.Плеханова - Липецкое городище; 
3 колонна: ЛГТУ (ул.Интернациональная) – ул.Зегеля – ул.Плеханова - Липецкое городище. 

Согласно пп.8 ч.2 ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции,  в том числе при оказании услуг общественного питания, сообщает пресс – служба администрации Липецка.

4 318
#ограничение

Комментарии (4)

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Аня

1 минуту назад
Совсем когда алкоголь запретят
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7 Б класс

6 минут назад
Странно! А в 77 школе пьянка-гулянка во всю уже идёт! Отмечают День знаний.
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Один

11 минут назад
День каждый услаждай вином – нет, каждый час: Ведь может лишь оно мудрее сделать нас. Когда бы некогда Ивлис вина напился, Перед Адамом он склонился б двести раз
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город 48？

14 минут назад
так по чьей инициативе митинги, хоть сообщили бы . Может ктонибудь присоеденился бы
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