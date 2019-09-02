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Мотоциклист прятался от медведей на дереве
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Мужчина с раненой ногой спасался от зверей.
Двое друзей из поселка Мостовского катались на мотоциклах по горным тропам в районе перевала Чертовы ворота, пишут «Кубанские вести». Один из них съехал с тропы, упал и повредил ногу. Молодые люди около четырех часов пытались спуститься с гор самостоятельно, но, обессилев, вызвали спасателей.
Им навстречу отправился и друг пострадавшего. Ночью спасатели вместе с встретившим их мотоциклистом достигли горы Ачешбок, где находился пострадавший. Промокший под дождем с градом 31-летний экстремал прятался на дереве от медведей. Специалисты помогли ему спуститься на землю и наложили шину на голеностоп. При падении мужчина получил сильный ушиб голеностопа, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
К 11:00 спасатели на носилках транспортировали 31-летнего пострадавшего к служебному автомобилю. Им пришлось нести его на носилках 12 км. После этого пострадавшего на машине доставили в поселок Псебай и передали сотрудникам скорой помощи. Позже выяснилось, что при падении мужчина получил сильный ушиб ноги.
Им навстречу отправился и друг пострадавшего. Ночью спасатели вместе с встретившим их мотоциклистом достигли горы Ачешбок, где находился пострадавший. Промокший под дождем с градом 31-летний экстремал прятался на дереве от медведей. Специалисты помогли ему спуститься на землю и наложили шину на голеностоп. При падении мужчина получил сильный ушиб голеностопа, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
К 11:00 спасатели на носилках транспортировали 31-летнего пострадавшего к служебному автомобилю. Им пришлось нести его на носилках 12 км. После этого пострадавшего на машине доставили в поселок Псебай и передали сотрудникам скорой помощи. Позже выяснилось, что при падении мужчина получил сильный ушиб ноги.
1 135
г елик