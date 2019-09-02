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Жена «Рыжего» из «Иванушек» подала на развод
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Суд дал супругам время на примирение.
Марина Банкова, жена солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, подала на развод. Супруга «Рыжего» из «Иванушек» обратилась в Пресненский суд Москвы. Первое заседание состоялось 20 августа, суд дал супругам время на примирение до 10 сентября, пишут «Аргументы и факты».
Несколько месяцев назад певец объявил, что они с супругой Машей приняли решение на время разъехаться, напоминает издание «Стар Хит». Хотя слухи о том, что жена солиста «Иванушек» закрутила роман на стороне, ходили давно, сейчас женщина и вовсе перестала скрывать нового возлюбленного — им стал 28-летний баскетболист подмосковных «Химок» Андрей Зубков. Несмотря на это, Григорьев-Апполонов надеялся на воссоединение.
В браке у солиста «Иванушек» и его жены родилось двое детей. Ивану сейчас 15 лет, а Артемию 11. Живут ребята с папой, но в любой момент могут уехать к своей матери. Как известно, Григорьев-Аполлонов очень много времени проводит на гастролях.
Несколько месяцев назад певец объявил, что они с супругой Машей приняли решение на время разъехаться, напоминает издание «Стар Хит». Хотя слухи о том, что жена солиста «Иванушек» закрутила роман на стороне, ходили давно, сейчас женщина и вовсе перестала скрывать нового возлюбленного — им стал 28-летний баскетболист подмосковных «Химок» Андрей Зубков. Несмотря на это, Григорьев-Апполонов надеялся на воссоединение.
В браке у солиста «Иванушек» и его жены родилось двое детей. Ивану сейчас 15 лет, а Артемию 11. Живут ребята с папой, но в любой момент могут уехать к своей матери. Как известно, Григорьев-Аполлонов очень много времени проводит на гастролях.
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нонка