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сегодня, 12:20

Женщина умерла в трамвае

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#трамвай #несчастный случай
Женщина умерла в трамвае

В транспорте скончалась кондуктор.

В Краснодаре в трамвае №8 скончалась 65-летняя кондуктор. Это случилось вчера вечером на улице Коммунаров. Кондуктору стало плохо. Водитель трамвая вызвал скорую помощь. Врачи пытались ее реанимировать, но она скончалась. Женщина работала на должности кондуктора второй день.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказал "Кубанским новостям" официальный представитель УМВД РФ по Краснодару.
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#трамвай #несчастный случай

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