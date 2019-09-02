Двухлетний мальчик выпал из окна

ЧП произошло в Астрахани.

1 сентября 2019 года двухгодовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 2-ом этаже дома в Кировском районе в Астрахани. Сейчас СУ СК РФ по Астраханской области проводит проверку по факту выпадения двухгодовалого ребенка.



Уже установлено, что вчера вечером мать мальчика занималась уборкой. Мебель в квартире была расположена таким образом, что малыш без проблем забрался на подоконник и выпал из окна. Ребенок остался жив, но получил закрытую черепно-мозговую травму.