В России
сегодня, 12:07
Мертвого школьника нашли во время линейки
319
Тело подростка нашли в лесу возле школы.
Тело 12-летнего мальчика и его вещи были найдены в лесополосе возле одной из школ Зеленограда. В это время в школе проходила торжественная линейка. По данным «Интерфакса», мальчик покончил с собой.
Ранее «МК» сообщал, что тело школьника нашла местная жительница. Она прошла мимо школы, где как раз началось торжественное мероприятие, потом ее путь пролегал через лесополосу. Дама увидела тело у дерева, обмерла от ужаса и сразу стала звонить в полицию.
Ранее «МК» сообщал, что тело школьника нашла местная жительница. Она прошла мимо школы, где как раз началось торжественное мероприятие, потом ее путь пролегал через лесополосу. Дама увидела тело у дерева, обмерла от ужаса и сразу стала звонить в полицию.
319