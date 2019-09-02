В России

сегодня, 12:07

Мертвого школьника нашли во время линейки

319
#линейка
Мертвого школьника нашли во время линейки

Тело подростка нашли в лесу возле школы.

Тело 12-летнего мальчика и его вещи были найдены в лесополосе возле одной из школ Зеленограда. В это время в школе проходила торжественная линейка. По данным «Интерфакса», мальчик покончил с собой.

Ранее «МК» сообщал, что тело школьника нашла местная жительница. Она прошла мимо школы, где как раз началось торжественное мероприятие, потом ее путь пролегал через лесополосу. Дама увидела тело у дерева, обмерла от ужаса и сразу стала звонить в полицию.
319
#линейка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мотоциклист прятался от медведей на дереве
#дикие звери
1
Мотоциклист прятался от медведей на дереве

сегодня, 12:35

В России
Жена «Рыжего» из «Иванушек» подала на развод
#развод #шоу-бизнес
1
Жена «Рыжего» из «Иванушек» подала на развод

сегодня, 12:28

В России
Женщина умерла в трамвае
#трамвай #несчастный случай
Женщина умерла в трамвае

сегодня, 12:20

В России
Двухлетний мальчик выпал из окна
#падение из окна
Двухлетний мальчик выпал из окна

сегодня, 12:15

В России
Механизм выплат пенсий может измениться
#пенсия
1
Механизм выплат пенсий может измениться

сегодня, 11:26

В России
В России ждут подорожания авиабилетов
#самолет #цена #авиабилет
В России ждут подорожания авиабилетов

сегодня, 11:13

В России