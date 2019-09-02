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11 минут назад
Премьер-министр подал в отставку
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Свои пост решил покинуть глава правительства Грузии.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает РИА Новости. Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства. Бахтадзе заявил, что в ближайшие часы проведет брифинг и расскажет о причинах своего решения. По словам Бахтадзе, «стратегическая основа развития была создана, реализована» и в связи с этим он принял решение уйти в отставку.
- Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии, - написал политик в Facebook. - Я был и буду членом "Грузинской мечты" и преданным солдатом нашей страны.
Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов. По закону после отставки премьера слагает полномочия весь кабмин. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии« Грузинская мечта».
Фото: globallookpress.com
- Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии, - написал политик в Facebook. - Я был и буду членом "Грузинской мечты" и преданным солдатом нашей страны.
Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов. По закону после отставки премьера слагает полномочия весь кабмин. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии« Грузинская мечта».
Фото: globallookpress.com
43