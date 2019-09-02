На нескольких улицах Липецка отключат свет

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора: 2 сентября с 9-00 до 17-00 по ул. Цветаевой, ул.Мазурука , ул.Высоцкого, ул.Хрустальная, пер.Сказочный, пер.Новогодний, пер.Краснозоренский, пер.Благодатный, ул.Барковского, ул.Сибирская, ул.Апраксина, ул.Варнавского.



2 и 3 сентября с 9:00 до 17:00 по ул. Школьная, ул.Комсомольская , ул.Кооперативная, ул.Котовского, ул.Кирова , ул.Чкалова , пер. Морозова , пер.Дубинина , пер.Кочубея , пр-д Комсомольский.



