Общество

41 минуту назад

На нескольких улицах Липецка отключат свет

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#лгэк #отключение
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На нескольких улицах Липецка отключат свет
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора: 2 сентября  с  9-00 до 17-00   по ул. Цветаевой, ул.Мазурука , ул.Высоцкого, ул.Хрустальная, пер.Сказочный, пер.Новогодний, пер.Краснозоренский, пер.Благодатный, ул.Барковского, ул.Сибирская, ул.Апраксина, ул.Варнавского.

2 и 3 сентября  с 9:00 до 17:00   по    ул. Школьная, ул.Комсомольская , ул.Кооперативная, ул.Котовского, ул.Кирова , ул.Чкалова ,  пер. Морозова ,  пер.Дубинина ,  пер.Кочубея , пр-д  Комсомольский.    

2 284
#лгэк #отключение
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Комментарии (2)

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220 вольт

10 минут назад
А мне всё равно, где отключат электричество, а где нет! Я не из Липецка, а из Чебоксар.
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Люблю Город48

18 минут назад
Красивые названия улиц! Даже есть ул. Высоцкого! Спасибо, любимый Город48!
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