В мире
31 минуту назад
Министра образования высмеяли за безграмотность
80
Критике подвергся украинский чиновник.
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке. Юрист Татьяна Монтян обратила внимание на текст и выложила на своей страничке запись с исправлениями. Причем пользователи соцсети высмеяли министра за множество ошибок, сообщает «Газета».
Комментаторов удивило количество ошибок в публикации, уточняет РИА Новости. Некоторые пользователи предложили вариант с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у нескольких существительных.
"Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне", — прокомментировала Лiля Бойко.
"Два по родному языку!" — поддержала ее Елена Ярошенко.
"Не удивлюсь, если правила в украинском языке перепишут под нового министра",— отметила Наталья Зацерковная.
Однако нашлись и те, кто заступился за Новосад, заявив, что в ее тексте не так уж и много ошибок. Другие же заметили, что Монтян сама пропустила несколько ошибок, а некоторые ее исправления неверны. Анна Новосад возглавила Министерство образования и науки Украины 29 августа, напоминает РЕН ТВ.
Комментаторов удивило количество ошибок в публикации, уточняет РИА Новости. Некоторые пользователи предложили вариант с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у нескольких существительных.
"Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне", — прокомментировала Лiля Бойко.
"Два по родному языку!" — поддержала ее Елена Ярошенко.
"Не удивлюсь, если правила в украинском языке перепишут под нового министра",— отметила Наталья Зацерковная.
Однако нашлись и те, кто заступился за Новосад, заявив, что в ее тексте не так уж и много ошибок. Другие же заметили, что Монтян сама пропустила несколько ошибок, а некоторые ее исправления неверны. Анна Новосад возглавила Министерство образования и науки Украины 29 августа, напоминает РЕН ТВ.
80