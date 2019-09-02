В мире

31 минуту назад

Министра образования высмеяли за безграмотность

80
#соцсети
Министра образования высмеяли за безграмотность

Критике подвергся украинский чиновник.

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке. Юрист Татьяна Монтян обратила внимание на текст и выложила на своей страничке запись с исправлениями. Причем пользователи соцсети высмеяли министра за множество ошибок, сообщает «Газета».

Комментаторов удивило количество ошибок в публикации, уточняет РИА Новости. Некоторые пользователи предложили вариант с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у нескольких существительных.

"Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне", — прокомментировала Лiля Бойко.
"Два по родному языку!" — поддержала ее Елена Ярошенко.
"Не удивлюсь, если правила в украинском языке перепишут под нового министра",— отметила Наталья Зацерковная.

Однако нашлись и те, кто заступился за Новосад, заявив, что в ее тексте не так уж и много ошибок. Другие же заметили, что Монтян сама пропустила несколько ошибок, а некоторые ее исправления неверны. Анна Новосад возглавила Министерство образования и науки Украины 29 августа, напоминает РЕН ТВ.
80
#соцсети

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Премьер-министр подал в отставку
#отставка
Премьер-министр подал в отставку

12 минут назад

В мире
Американцев эвакуируют из-за урагана
#ураган #эвакуация
Американцев эвакуируют из-за урагана

45 минут назад

В мире
Нарышкин упрекнул Польшу в спекуляции на памяти о жертвах Второй мировой войны
Нарышкин упрекнул Польшу в спекуляции на памяти о жертвах Второй мировой войны

сегодня, 07:33

В мире
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

вчера, 16:20

В мире
США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по Сирии

вчера, 13:40

В мире
Кирилл Вышинский заявил, что не подвергался пыткам под стражей
Кирилл Вышинский заявил, что не подвергался пыткам под стражей

вчера, 09:37

В мире