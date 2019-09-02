В России
38 минут назад
Механизм выплат пенсий может измениться
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Эксперты коснулись лишь накопительной части.
Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут, пишет РБК. Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Издание ссылается на письмо ПФР, направленное заинтересованным сторонам, в котором предлагается назначать пожизненную пенсию по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) гражданам, у которых она окажется выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Остальным застрахованным лицам, по мысли ведомства, пенсия должна быть выплачена единовременно.
- Была система 2002 года. В ее рамках было объявлено — есть гарантированная часть и накопительная — то, что вы получаете, если легально получаете зарплату. Теперь речь идет о том, чтобы отказаться от этой накопительной части. Пока говорят, что мы из нее исключим тех, кто мало отчислял, но потом исключат всех, - высказал свое мнение изданию « Ура.ру» старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.
Сейчас граждане России, выходящие на пенсию, получают накопительную пенсию единовременно, если сумма меньше 5% от общей пенсии, напоминает ТАСС. Если же эта сумма выше, то гражданину назначается ежемесячная накопительная пенсия. ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год - 8846 рублей.
Издание ссылается на письмо ПФР, направленное заинтересованным сторонам, в котором предлагается назначать пожизненную пенсию по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) гражданам, у которых она окажется выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Остальным застрахованным лицам, по мысли ведомства, пенсия должна быть выплачена единовременно.
- Была система 2002 года. В ее рамках было объявлено — есть гарантированная часть и накопительная — то, что вы получаете, если легально получаете зарплату. Теперь речь идет о том, чтобы отказаться от этой накопительной части. Пока говорят, что мы из нее исключим тех, кто мало отчислял, но потом исключат всех, - высказал свое мнение изданию « Ура.ру» старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.
Сейчас граждане России, выходящие на пенсию, получают накопительную пенсию единовременно, если сумма меньше 5% от общей пенсии, напоминает ТАСС. Если же эта сумма выше, то гражданину назначается ежемесячная накопительная пенсия. ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год - 8846 рублей.
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