В мире
45 минут назад
Американцев эвакуируют из-за урагана
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«Дориан» достигнет берегов США к вечеру.
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона. В округах Сент-Джонс, Индиан-Ривер и Дьювал эвакуация начнется в 8:00 в понедельник (15:00 мск), а в округе Волуси — с 10 часов (17:00 мск), уточняет РИА Новости. В округах Сент-Луси, Бревард, Палм-Бич, Нассау и Мартин приказ об обязательной эвакуации уже действует. Власти Флориды готовы задействовать до 28 тыс. рабочих для оперативного ремонта электросетей в случае их обрыва во время урагана. До 40 поисковых отрядов находятся на дежурстве. В заявлении также говорится, что штат усиленно снабжается топливом и провиантом.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Дориан" усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает ТАСС. Ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Сейчас ураган бушует на островах Багамского архипелага. Скорость ветра достигает 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов «Дориан» обрушится на юго-восточное побережье США. Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Дориан" усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает ТАСС. Ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Сейчас ураган бушует на островах Багамского архипелага. Скорость ветра достигает 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов «Дориан» обрушится на юго-восточное побережье США. Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.
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