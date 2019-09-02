В России
51 минуту назад
В России ждут подорожания авиабилетов
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Авиаторы предупреждают о повышении цен на топливо.
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации. Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах .
Начиная с III квартала из-за «низкого сезона» в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты. По подсчетам АЭВТ, в первом квартале авиаперевозчики потеряли на 32% больше, чем годом ранее, — 45 млрд руб. Тогда как операционные убытки за весь 2018 год составили приблизительно 54 млрд руб.
При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Вместе с тем одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, способных оказать содействие сдерживанию цен на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, может стать демпфер на керосин - компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.
Представители Министерства финансов РФ сообщили, что в случае, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель, российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, уточняют «Вести».
Начиная с III квартала из-за «низкого сезона» в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты. По подсчетам АЭВТ, в первом квартале авиаперевозчики потеряли на 32% больше, чем годом ранее, — 45 млрд руб. Тогда как операционные убытки за весь 2018 год составили приблизительно 54 млрд руб.
При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Вместе с тем одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, способных оказать содействие сдерживанию цен на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, может стать демпфер на керосин - компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.
Представители Министерства финансов РФ сообщили, что в случае, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель, российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, уточняют «Вести».
110