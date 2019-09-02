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сегодня, 07:36
Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».
В НБКИ пояснили, что самое серьезное снижение произошло в регионах с большим показателем дефолтных (более 90 дней) просрочек выплат гражданами — в Калмыкии, Костромской и Вологодской областях, а также в Алтайском крае.
«Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым», — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.
В то же время отмечается, что больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане.
С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что вводимые меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Таким образом, это будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.
Эксперты считают, что после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитование жителей указанных субъектов сократится еще сильнее.
При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».
В НБКИ пояснили, что самое серьезное снижение произошло в регионах с большим показателем дефолтных (более 90 дней) просрочек выплат гражданами — в Калмыкии, Костромской и Вологодской областях, а также в Алтайском крае.
«Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым», — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.
В то же время отмечается, что больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане.
С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что вводимые меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Таким образом, это будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.
Эксперты считают, что после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитование жителей указанных субъектов сократится еще сильнее.