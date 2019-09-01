Тренер «Калуги»: «Сами не ожидали, что победим в Липецке»

Наставник гостей похвалил свою команду, а также отметил липецких болельщиков за мощную и агрессивную поддержку "Металлурга".

Тренера «Калуги» Константина Дзуцева после победы в Липецке – 1:0 пресс-служба «Металлурга» представила, как героя дня. Он в ответ поблагодарил за этот эпитет, но не стал скрывать, «виктория» стала в какой-то степени неожиданностью для гостей.

- Если бы до матча нам сказали, что игра завершится в нашу пользу, то в это сложно было бы поверить. Но с другой стороны, мы тоже готовимся, тренируемся, просматриваем соперника, выстраиваем план на игру. В целом, думаю выглядели мы сегодня достойно, особенно в первом тайме, в ходе которого создали три стопроцентных момента. Если бы мы реализовали их все, а не один, то игра бы сложилась для нас полегче.

Мы понимали, что «Металлург» будет больше владеть мячом, будет владеть преимуществом. Так и вышло, ведь липчане играли на своем поле, их поддерживали болельщики, о которых хочу сказать особо: поддержка была хорошей и агрессивной. У «Металлурга» есть системообразующие игроки, которые могут вести команду за собой. Мы же свою игру строили на быстрых ответных атаках, и сегодня это сработало.

- Было заметно, что вы хорошо разобрали игру «Металлурга». Плюс, из-за переноса игры с «Рязанью» вы целых две недели готовились именно к этому матчу. Было легче?

- На нашу команду особо никто не ставит в группе «Центр». Но мы работаем. Я соглашусь с вами, что пауза в чемпионате пошла нам на пользу. Мы в последнее время просто захлебнулись играми – 6 в чемпионате, были еще два матча на Кубок. У нас пошли травмы, некоторые ребята начали подхватывать простудные заболевания – 5-6 человек выбыли из строя. Незапланированный перерыв дал возможность глотнуть свежего воздуха, подправить свои физические кондиции.

В футболе есть такое поверье: 7-я игра всегда складывается непросто для команды, которая не проигрывает. Это психология, держать себя в тонусе на протяжении стольких игр невероятно тяжело. Сегодня не просто пришлось «Металлургу», который до этого не знал поражений. В каких-то моментах согласен, нам повезло. Но в других эпизодах повезло и Липецку.

- Какие задачи на сезон у «Калуги»?

- В прошлом чемпионате мы были 6-ми, теперь хотим подняться выше т.е. войти, минимум, в первую «пятерку». Это стало бы неплохим результатом с учетом финансовых возможностей клуба. А что касается инфраструктуры, то Калуга находится на очень хорошем счету.