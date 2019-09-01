Частные собственники разбили машину у поля с подсолнухами в Липецком районе

«Девяностые вернулись!»

«90 вернулись!!!! Вчера вечером 67-летний мужчина выехал за город погулять с собакой, остановился в Больших Кузьминках в посадках рядом с подсолнуховым полем, когда подошёл к машине, возле неё стояли двое человек. Они сказали: «Поле наше!», приставили ружье к голове и битами разбили машину. Порезали шины, сказав, чтоб другим не повадно было. Даже страшно подумать, что в голове у этих утырков творилось», рассказал сообществу «ЧП 48 Липецк Новости» подписчик Даня Липецкий.Вернулись ли 90-е? Такое в 90-х случалось с простыми людьми не часто. Это, скорее всего, примета нынешнего времени, сформировавшегося чувства собственности, "как на Западе", точнее как в кино "про Запад".