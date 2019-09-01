Происшествия

44 минуты назад

Частные собственники разбили машину у поля с подсолнухами в Липецком районе

19 699
#нападение #хулиганство
Частные собственники разбили машину у поля с подсолнухами в Липецком районе

«Девяностые вернулись!» 

«90 вернулись!!!! Вчера вечером 67-летний мужчина выехал за город погулять с собакой, остановился в Больших Кузьминках в посадках рядом с подсолнуховым полем, когда подошёл к машине, возле неё стояли двое человек. Они сказали: «Поле наше!», приставили ружье к голове и битами разбили машину. Порезали шины, сказав, чтоб другим не повадно было. Даже страшно подумать, что в голове у этих утырков творилось», рассказал сообществу «ЧП 48 Липецк Новости» подписчик Даня Липецкий.



Вернулись ли 90-е? Такое в 90-х случалось с простыми людьми не часто. Это, скорее всего, примета нынешнего времени, сформировавшегося чувства собственности, "как на Западе", точнее как в кино "про Запад".
19 699
#нападение #хулиганство

Комментарии (19)

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1 минуту назад
Антисоветчик, собаке и бегать надо, а не только нужду справлять.
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Ваш

2 минуты назад
90 - е никуда не уходили.
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Гость

4 минуты назад
Даже если он и воровал кукурузу,убыток не соизмерим с нанесёнными поврнждениями,явно отморозки,жаль,что на деда попали с собачкой,а не на авторитетного человека с питбулем,вот тогда помахали битами!
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А. В.

5 минут назад
Деревенские акаши-выродки, эти биты им в о.. о, пусть не в.........я.
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Антисоветчик

10 минут назад
гость, читаю" вчера, вечером" да не ночью. Но меня как-то смущает цикл фраз, дедок, на машине, гулять с собакой. Вообще то с собакой гуляют рядом с домом, а это зачем-то в посадки, да ещё рядом с подсолнечным полем? Или собака так сильно срать захотела, что в городе нельзя, только в поле за городом?
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гость

13 минут назад
Антисоветчик, для дебилов,как ты,написано что дело было не ночью.Лишь бы хрень написать!
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гость 1

15 минут назад
Справедливый, ты что ль наказывать будешь клоун?
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запалить

15 минут назад
и все дела
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Справедливый

18 минут назад
Теперь хоть ориентир есть кого наказывать. В течении нескольких дней найдем все поля с подсолнухами вокруг кузминок. Обольём бензином и сожгём. А этих ублюдков с незаряженой игрушкой опустим, снимем на видео и выложим в сеть с комментариями.
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ЧИп

19 минут назад
Пора вооружаться, анархия мать порядка. Довела власть.
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