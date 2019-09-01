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Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

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Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Ответ на этот вопрос узнали учёные из Швеции

Учёные из крупнейшего в Швеции медицинского Каролинского института заявили, что память женщин устроена таким образом, что с ними бесполезно спорить. Женский мозг лучше справляется с эпизодической памятью, которая чётко фиксирует весь ход разговора. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на  The Daily Mail.

Мужчины лучше запоминают информацию, связанную с пространственной обработкой, например, им будет легче найти дорогу к оставленной машине.

Женщины же могут припомнить произнесённые в диалоге слова и запомнить местонахождение пропавших вещей. Именно сильная эпизодическая память является причиной, почему женщине бесполезно доказывать, "кто, что, кому сказал". Она просто будет знать это лучше.
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