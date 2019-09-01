Общество
сегодня, 15:05
Площади горящей травы в Липецкой области растут с каждым годом
Пожарные начали вести более детальный учет.
Площадь зазгорания сухой травы в Липецкой области постоянно растет на протяжении последних трех лет, пишет портал "Экология48" со ссылкой на статистические данные ГУ МЧС по Липецкой области.
Если в 2017 году пожарные выезжали тушить горящую траву 334 выезда на площади 81,387 га, то в 2018 году - 212 выездов на площади 488,503 га.
При этом в ГУ МЧС по Липецкой области уточнили, что с 2019 году изменились правила учета загорания растительности – теперь в расчет берут те территории, которые не входили в статистические данные прошлых лет. Однако на конец августа зарегистрировано около 1400 выездов на площади более 446 га.
Если в 2017 году пожарные выезжали тушить горящую траву 334 выезда на площади 81,387 га, то в 2018 году - 212 выездов на площади 488,503 га.
При этом в ГУ МЧС по Липецкой области уточнили, что с 2019 году изменились правила учета загорания растительности – теперь в расчет берут те территории, которые не входили в статистические данные прошлых лет. Однако на конец августа зарегистрировано около 1400 выездов на площади более 446 га.
весёлый
Серёга
Колхозник
КПРФ
неужели