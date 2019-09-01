Общество

сегодня, 15:05

Площади горящей травы в Липецкой области растут с каждым годом

5 268
#пожары
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Площади горящей травы в Липецкой области растут с каждым годом

Пожарные начали вести более детальный учет. 

Площадь зазгорания сухой травы в Липецкой области постоянно растет на протяжении последних трех лет, пишет портал "Экология48" со ссылкой на статистические данные ГУ МЧС по Липецкой области.

Если в 2017 году пожарные выезжали тушить горящую траву 334 выезда на площади 81,387 га, то в 2018 году - 212 выездов на площади 488,503 га. 

При этом в ГУ МЧС по Липецкой области уточнили, что с 2019 году изменились правила учета загорания растительности – теперь в расчет берут те территории, которые не входили в статистические данные прошлых лет. Однако на конец августа зарегистрировано около 1400 выездов на площади более 446 га.
5 268
#пожары
1

Комментарии (5)

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весёлый

2 минуты назад
Раньше в деревнях в каждом доме была корова ,сейчас одна корова на деревню ,с косами выходили на захваты делянок с травой ,сейчас всё заросло и стоит сушняк .Всех кучкуют в города, в электронное рабство вход и выход через турникеты !
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Серёга

10 минут назад
моньяки поджигают
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Колхозник

18 минут назад
Раньше скотину держали всю выкашивали а щас держать стало не выгодно зерно по сумасшедшей цене не купить а быка на одной траве не вырастить вот поэтому и трава стоит не кошена получается бутьян
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КПРФ

18 минут назад
И это хорошо! Пусть всё полыхает, как в Аду! Ха-ха-ха...
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неужели

40 минут назад
кто-то выводит траву в Китай ?
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