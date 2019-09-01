В мире

57 минут назад

США нанесли авиаудар по Сирии

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Американский удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что 31 августа в 15:00 США нанесли удар между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб. При этом США не уведомили российскую или турецкую сторону о своих планах, сообщает Коммерсант.

Российские военные отметили, что США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей.

Как заявили российские военные, своими действиями Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его.
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