В мире
57 минут назад
США нанесли авиаудар по Сирии
Американский удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что 31 августа в 15:00 США нанесли удар между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб. При этом США не уведомили российскую или турецкую сторону о своих планах, сообщает Коммерсант.
Российские военные отметили, что США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей.
Как заявили российские военные, своими действиями Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его.
Российские военные отметили, что США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей.
Как заявили российские военные, своими действиями Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его.