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Посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

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Посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

В субботу выставку посетили 203 тыс. человек

Абсолютный рекорд авиасалона МАКС-2019 по количеству посетителей за один день был установлен в субботу - выставку посетили 203 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

В Министерстве сообщили, что никаких серьезных происшествий на площадках авиасалона зафиксировано не было. Безопасность на выставке обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним XIV Международного авиа-космический салона МАКС-2019 открылся в аэропорту Жуковский 27 августа. Воскресенье, 1 сентября, а станет последним днем работы площадок и проведения летных программ. Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран мира. 

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