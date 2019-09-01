сегодня, 13:14
В первый учебный день будет сухо и до +28
В понедельник в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.
2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году –3 градуса тепла.
9 января
Memotek 82