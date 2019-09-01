В первый учебный день будет сухо и до +28

В понедельник в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.



2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году –3 градуса тепла.



