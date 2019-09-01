В России

21 минуту назад

Мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

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Мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержан 38-летний мужчина

В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери, имевшей врожденную патологию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на областное управление СК.

По данным следствия, когда в субботу 26-летняя мать девочки ушла в магазин, 38-летний подозреваемый остался одним с детьми — двухлетним сыном и дочерью, взял переноску с младенцем, поднялся на чердак и зарезал девочку.

В убийстве дочери саратовец признался сотрудникам опеки. Вчера они пришли навестить семью, и мужчина сказал представителям службы, что малышка тяжело дышала и он «ножом облегчил ей дыхание». После этого на место были вызваны правоохранители.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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