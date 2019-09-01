В России
53 минуты назад
Вертолет упал в воду в Подмосковье
Двое погибли
Спасатели извлекли вертолет, упавший в накануне в Клязьминское водохранилище. Об этом сообщает Московский Комсомолец со ссылкой на главк МЧС по Московской области.
"В 21:30 были подняты два тела, в данный момент проводятся следственные действия", - сообщил заместитель начальника подмосковного главка МЧС Сергей Войнов.
Ранее сообщалось, что падение аппарата произошло из-за того, что он зацепил линию электропередач. В салоне находилось два человека, оба они погибли. Тела обоих погибших также подняты из воды.
Он не смог уточнить, имел ли летательный аппарат разрешение на полет, однако подтвердил наличие регистрации транспортного средства. По факту крушения заведено уголовное дело.
"В 21:30 были подняты два тела, в данный момент проводятся следственные действия", - сообщил заместитель начальника подмосковного главка МЧС Сергей Войнов.
Ранее сообщалось, что падение аппарата произошло из-за того, что он зацепил линию электропередач. В салоне находилось два человека, оба они погибли. Тела обоих погибших также подняты из воды.
Он не смог уточнить, имел ли летательный аппарат разрешение на полет, однако подтвердил наличие регистрации транспортного средства. По факту крушения заведено уголовное дело.