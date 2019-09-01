В мире

26 минут назад

Зеленский заявил, что предыдущая власть пыталась помешать его общению с Путиным

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Президент Украины сообщил, что к нему неоднократно обращались родственники арестованных в России моряков, именно поэтому он решил пойти на прямой контакт с президентом России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство иностранных дел Украины, сформированное при экс-президенте Петре Порошенко, пыталось помешать его общению с Владимиром Путиным относительно судьбы арестованных в РФ украинских моряков.

"Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня - человеческий. [В МИД Украины считали] не дай бог они [моряки] вернутся из-за разговора с Путиным", - рассказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Глава государства пояснил, что к нему неоднократно обращались родственники арестованных в России моряков с просьбами способствовать их возвращению на родину, именно поэтому, по его словам, он решил пойти на прямой контакт с президентом России. "Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор примерно три минуты. Мы говорили о возвращении наших парней, о следующих шагах и о ситуации в Донбассе. Он сообщал информацию, которой он владеет, я говорил об информации, которую знаю я, это разные информации", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что в результате разговор с российским коллегой получился "предметным", потому что им удалось решить, "каким образом и в какой срок они должны вернуть парней".

Второй разговор с Владимиром Путиным, по словам Зеленского, состоялся на тему конфликта в Донбассе, сообщает tass.ru

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