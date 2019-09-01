Поветкин стал интернациональным чемпионом мира

Поединок против Хьюи Фьюри, прошедший в Лондоне, завершился победой россиянина по очкам

Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). По итогам поединка, который прошел в Лондоне, все трое судей отдали победу 39-летнему россиянину с одинаковым счетом 117-111.



Поединок прошел по ожидаемому сценарию - россиянин стремился вырваться на ближнюю дистанцию, где рассчитывал на комбинации, а британец держал соперника на расстоянии, делая ставку на джеб (прямой удар слева для боксера-правши) и много перемещался. При этом Фьюри не гнушался грязными приемами: держал соперника за руку, бил по затылку, толкал в лицо.



Постепенно Поветкин смог найти ключи к сопернику и стал чаще попадать. Фьюри же действовал в основном в обороне, в атаке у него мало что получалось. В итоге получился не очень зрелищный бой, победу в котором с заявным преимуществом одержал Поветкин. Успех россиянину принесло большее количество точных, акцентированных ударов.



В послужном списке Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. Россиянин в третий раз подряд выступил в Великобритании - в марте 2018 года в Кардиффе он победил британца Дэвида Прайса, а в сентябре в Лондоне на стадионе "Уэмбли" проиграл британцу Энтони Джошуа в поединке за три чемпионских титула по престижным версиям. В активе 24-летнего Фьюри 23 победы (13 нокаутом) и три поражения.



В интервью в ринге сразу после окончания поединка Поветкин отметил, что грамотно провел бой. "Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его, - сказал Поветкин. - Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают, в Англии вообще любят бокс. Хочу поздравить всю Россию с победой".



"Я немного, наверное, зациклился на удар. У меня был большой перерыв, я занимался своими локтями после боя с [Энтони] Джошуа. Я рад, что прошел всю дистанцию. В целом нормально себя чувствовал, думаю, что это был нормальный бой на данный момент", - сказал он позже ТАСС.



В общении же с главой промоутерской компании "Мир бокса" Андреем Рябинским российский боксер рассказал, что расстроился тому, что не смог отправить Фьюри в нокаут. "Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно", - сказал ТАСС Рябинский.



"Фьюри оказался неудобным соперником, которого было достаточно сложно нокаутировать. Он из тех боксеров, которые и сами не боксируют, и другим не дают", - добавил собеседник агентства.



Рябинский рассказал, что следующий поединок Поветкина планируется провести до конца года. При этом одним из потенциальных оппонентов россиянина может стать двоюродный брат Хьюи Фьюри - Тайсон Фьюри. "Было бы очень интересно провести бой с Тайсоном Фьюри. Бой с ним в Англии был бы очень громким событием. Поветкин и Фьюри очень популярны в Англии", - сказал ТАСС руководитель команды "Мир бокса" Вадим Корнилов.



Пока же 31-летний Тайсон Фьюри, на счету которого 28 побед (20 нокаутом) и одна ничья, продолжает готовиться к следующему поединку, который пройдет 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада). Соперником британца будет швед Отто Валлин.



В беседе с ТАСС Поветкин заявил, что хотел бы провести следующий поединок в России. "Конечно, хочется провести бой в России, потому что она - родная земля, и популяризация моего любимого вида спорта в России - это супер" - сказал Поветкин, отметив, что будет не против, если ему придется провести четвертый бой подряд в Великобритании.





