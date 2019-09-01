В России
47 минут назад
У российских призывников появилась новая возможность
С 1 сентября 2019 года российские призывники в армию могут отказаться от отсрочки от службы и освобождения от призыва, об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает otvprim.ru.
«Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию», — уточняется в документе о внесении изменений в статьи 22 и 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Новые правила распространяются на студентов очной формы обучения, на родных братьев или сыновей погибших на службе военных. А также на обладателей ученой степени.
Кроме того, призванные на военную службу до 1 сентября этого года, теперь могут уволиться досрочно, если в период прохождения службы для этого возникли обстоятельства.
Источник: otvprim.ru
«Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию», — уточняется в документе о внесении изменений в статьи 22 и 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Новые правила распространяются на студентов очной формы обучения, на родных братьев или сыновей погибших на службе военных. А также на обладателей ученой степени.
Кроме того, призванные на военную службу до 1 сентября этого года, теперь могут уволиться досрочно, если в период прохождения службы для этого возникли обстоятельства.
Источник: otvprim.ru