В России

47 минут назад

У российских призывников появилась новая возможность

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С 1 сентября 2019 года российские призывники в армию могут отказаться от отсрочки от службы и освобождения от призыва, об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает otvprim.ru. 

«Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию», — уточняется в документе о внесении изменений в статьи 22 и 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Новые правила распространяются на студентов очной формы обучения, на родных братьев или сыновей погибших на службе военных. А также на обладателей ученой степени.

Кроме того, призванные на военную службу до 1 сентября этого года, теперь могут уволиться досрочно, если в период прохождения службы для этого возникли обстоятельства.

Источник: otvprim.ru

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